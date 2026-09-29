EsSalud tiene alrededor de S/ 5,600 millones pendientes de cobro entre deuda tributaria y no tributaria, una cifra que cobra relevancia en medio de las dificultades financieras que atraviesa actualmente la institución.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las autoridades detallaron qué hay detrás de esta cartera y plantearon cambios para recuperar parte de esos recursos.

¿Quiénes concentran las obligaciones y qué alternativas se evalúan para asegurar que el dinero llegue al Seguro Social?

¿Quiénes le deben a EsSalud?

Una parte de las cuentas pendientes corresponde al sector público. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que el Estado adeuda alrededor de S/ 2,330 millones a EsSalud y apuntó principalmente a gobiernos regionales y municipalidades.

Según explicó, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiere a los gobiernos subnacionales recursos destinados al pago de EsSalud. Sin embargo, sostuvo que existen casos en los que ese dinero termina siendo utilizado para otros fines.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, también se refirió al problema. Advirtió que la institución continúa atendiendo a los trabajadores asegurados aun cuando los recursos correspondientes a sus aportes no hayan llegado.

“El empleador paga de su empleado y nosotros no recibimos ese dinero y, sin embargo, lo estamos atendiendo”, señaló.

- Deuda con EsSalud: Gobierno plantea cambios en pagos | Foto: Referencial

Proponen que recursos lleguen directamente a EsSalud

Ante esta situación, Tomás planteó modificar la forma en que se canalizan estos recursos. La propuesta es que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera directamente a EsSalud los montos correspondientes, en lugar de que estos pasen previamente por los gobiernos regionales.

La presidenta ejecutiva pidió el apoyo de la Comisión de Salud para evaluar una iniciativa que permita implementar este mecanismo. Remarcó que los recursos de EsSalud provienen principalmente de los aportes realizados por los empleadores por sus trabajadores.

“Aquí no puedo tocar la puerta a nadie porque es nuestra plata, la plata que cada uno de nosotros brindamos como asegurados”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que recuperar estos recursos permitiría distribuirlos entre las redes que brindan atención a los asegurados, en un contexto en el que la institución enfrenta necesidades de medicamentos, insumos, equipamiento e infraestructura.

Sheput plantea consecuencias penales

Sheput fue más allá respecto al uso de los recursos que corresponden a EsSalud. El ministro consideró que debería evaluarse un marco legal que establezca responsabilidades cuando el dinero transferido para cumplir estas obligaciones sea destinado a otros fines.

“Eso debería tener un carácter penal, pues está jugando con la vida de los asegurados”, sostuvo.

Según el titular del MTPE, actualmente no existe un marco legal específico que sancione a alcaldes y gobernadores por utilizar para otros fines recursos que deberían destinarse a EsSalud.

Sheput señaló que el Ministerio de Trabajo respaldaría una eventual iniciativa legislativa destinada a evitar esta situación y garantizar que los recursos transferidos para el Seguro Social cumplan finalmente esa finalidad.

La recuperación de estas cuentas se produce, además, en un escenario de presión sobre las finanzas de EsSalud. La institución proyecta cerrar el 2026 con un déficit cercano a S/ 2,000 millones y mantiene obligaciones financieras acumuladas que bordean los S/ 6,000 millones.