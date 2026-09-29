AdP prepara nuevas inversiones en sus aeropuertos regionales. Foto: AdP
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Karen Guardia Quispe
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Más allá del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los aeropuertos regionales cumplen un papel clave para impulsar la llegada de turistas extranjeros y atraer nuevas aerolíneas que amplíen las opciones de viaje para los peruanos. Uno de los operadores de 12 aeropuertos regionales—Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes— es Aeropuertos del Perú (AdP), del Grupo Sandoval. ¿Qué planes tiene la empresa para modernizar cuatro de los aeropuertos bajo su concesión?

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