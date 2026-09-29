Evans Avendaño, CEO de Aeropuertos del Perú (AdP), contó a Gestión que la compañía prevé acelerar sus inversiones a partir del próximo año, principalmente con la rehabilitación de pistas y la ejecución de obras en terminales. “Este año no vamos a ejecutar un monto mayor, pero el próximo año sí empezaríamos con algunas inversiones. De nuestro programa de inversiones, lo que probablemente estaremos ejecutando será la rehabilitación de tres pistas”, señaló en el marco del encuentro mundial de aeropuertos WAGA 2026 (World Airports General Assembly).

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La inversión prevista para estas tres pistas bordearía los US$ 350 millones y las obras tendrían una duración estimada de entre dos y tres años. Para el próximo año, AdP estima ejecutar alrededor de US$ 150 millones de este paquete de rehabilitaciones.

En paralelo, la empresa trabaja en proyectos para ampliar y mejorar terminales. “Quizás el próximo año estemos comenzando con la obra del aeropuerto de Chiclayo y, en los próximos tres años, empecemos a hacer ampliaciones y fases intermedias en tres aeropuertos: Trujillo, Piura y Cajamarca ”, relató Avendaño.

Estos proyectos podrían representar una inversión conjunta de aproximadamente US$ 200 millones. A ello se suma el proyecto de modernización del aeropuerto de Chiclayo, cuya inversión, actualmente en valorización, se estima en alrededor de US$ 400 millones y corresponde a una obra de mayor plazo.

El aeropuerto de Chiclayo será renovado con un nuevo terminal. Foto: Andina

La modernización de Chiclayo en cinco etapas

En el caso de Chiclayo, uno de los primeros hitos está relacionado con la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. Avendaño indicó que la expectativa de AdP es contar con estas aprobaciones por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) en diciembre.

“Es fundamental para poder empezar. Hemos dividido la obra en cinco paquetes y para nosotros es fundamental tener la aprobación para empezar ya con el primer paquete de obras, que es lo que queremos comenzar el primer trimestre del próximo año”, adelantó.

¿En qué consiste este primer paquete? La intervención se concentrará principalmente en áreas que están fuera de la concesión. Según el ejecutivo, la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) permite a la empresa intervenir en estos espacios.

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“Este primer paquete, que debe bordear los US$ 45 millones aproximadamente, contempla precisamente las intervenciones fuera del área determinada. Básicamente, el tema de acceso. No nos olvidemos que hay una carretera, que es la carretera Pomalca, que cruza el aeropuerto, y tenemos que reubicarla”, refirió.

En este punto, el Gobierno Regional de Lambayeque ya habría iniciado parte de las obras que le corresponden, mientras que AdP deberá ejecutar su tramo para posteriormente empalmar ambas intervenciones. El paquete, vinculado directamente con la infraestructura aeroportuaria, se iniciaría en aproximadamente un año y medio, aunque Avendaño precisó que podría tomar algo más de tiempo. La ejecución completa de esta obra demandaría entre tres y tres años y medio.

La intervención aeroportuaria contempla una transformación integral de la infraestructura actual. “Es un nuevo aeropuerto, es un aeropuerto totalmente nuevo”, remarcó Avendaño. En detalle, la modernización de Chiclayo está diseñado para atender una capacidad de aproximadamente cinco millones de pasajeros, considerando un horizonte de 20 años. Además, el ejecutivo señaló que el diseño contempla la posibilidad de ampliar progresivamente la capacidad del terminal.

La necesidad de esta ampliación responde, entre otros factores, al crecimiento de la demanda. “El aeropuerto en realidad ya está bastante saturado. En Chiclayo estamos recibiendo ya más de un millón de pasajeros y ya hay temas de presión en la infraestructura, niveles de servicio que tenemos que mejorar”, sostuvo.

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Cajamarca figura entre los aeropuertos que serán ampliados por AdP. Foto: Andina

Piura, Trujillo y Cajamarca: lo que sigue para AdP

Además de Chiclayo, AdP tiene en agenda obras intermedias en los aeropuertos de Piura, Trujillo y Cajamarca. En conjunto, estos proyectos podrían demandar alrededor de US$ 280 millones, indicó Avendaño .

“Son ampliaciones importantes y necesarias porque, de alguna manera, multiplicamos por tres o por cuatro la capacidad del aeropuerto. Esto nos va a permitir seguir manteniendo las tasas de crecimiento, mejorar las operaciones y los niveles de seguridad, y ampliar las posibilidades para que nuevas aerolíneas puedan entrar y no tengan restricciones de slots”, manifestó.

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El ejecutivo explicó que se les denomina “obras intermedias” porque forman parte de una intervención que tendrá una etapa posterior. “Hay una obra posterior, que es la obra final, la infraestructura final. Pero, dada la infraestructura que tenemos hoy, estamos hablando de una intervención que nos va a permitir seguir creciendo en el mediano plazo, con miras a tener el terminal final a largo plazo”, señaló.

Las obras incluirán la ampliación de las salas de check-in y de embarque, el incremento de la plataforma y más counters de atención y embarque. La ejecución debería comenzar en los próximos tres o cuatro años , de acuerdo con las estimaciones del ejecutivo.

Estos proyectos, agregó, no requieren una adenda al contrato de concesión ya que una adenda firmada a fines del año pasado permite integrar el diseño y la construcción y trasladarlos a un mismo contratista bajo la modalidad EPC. “Esto va a permitir poder acelerar el proceso de ejecución de las obras”, remarcó.

Aeropuerto de Iquitos avanza en la etapa de perfil para su futura modernización. Foto: Andina

¿Qué sigue para los demás aeropuertos?

En el resto de los aeropuertos bajo su concesión, AdP avanza en distintas etapas de los proyectos. Iquitos, Tarapoto y Pucallpa ya se encuentran en la elaboración del perfil, con un avance de 30%, mientras que para Anta y Chachapoyas la empresa acaba de adjudicar el desarrollo de estos estudios .

En el caso de Tumbes, AdP ya entregó el perfil y está a la espera de la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). “Deberíamos recibir la aprobación en los próximos meses y con eso nosotros ya lanzamos el concurso para empezar el desarrollo de la ingeniería y, mientras se va avanzando la ingeniería, avanzar con la obra”, indicó Avendaño.

El directivo expresó que el perfil constituye el paso previo para determinar la viabilidad de la modernización. Luego viene el diseño conceptual y, posteriormente, la ingeniería de detalle, etapa a partir de la cual pueden comenzar las obras bajo la modalidad EPC, que permite desarrollar de manera paralela la ingeniería y la construcción.

Para estos aeropuertos, las obras de los terminales se proyectan para iniciar y culminar entre 2031 y 2034 , según las estimaciones de AdP.

Clave

Inversión global : AdP prevé invertir alrededor de US$ 780 millones en los próximos cinco años para avanzar con la rehabilitación de pistas y la modernización de sus aeropuertos regionales. El monto incluye las obras previstas para Chiclayo, así como las intervenciones en Piura, Trujillo y Cajamarca.

AdP prevé invertir alrededor de US$ 780 millones en los próximos cinco años para avanzar con la rehabilitación de pistas y la modernización de sus aeropuertos regionales. El monto incluye las obras previstas para Chiclayo, así como las intervenciones en Piura, Trujillo y Cajamarca. Retail : El directivo de AdP indicó que los aeropuertos tienen dos fuentes principales de ingresos: aeronáuticos y no aeronáuticos. Estos últimos, vinculados a los espacios comerciales dentro de los terminales, actualmente representan alrededor del 10% de los ingresos de AdP, pero se apunta a aumentar su peso. “Los aeropuertos internacionales pueden llegar a un promedio de entre 20% y 25% dedicado al retail”, señaló. Para ello, la compañía prevé destinar mayores áreas al desarrollo comercial, con más opciones para compras y consumo, además de salones VIP, como parte de la modernización de sus aeropuertos.