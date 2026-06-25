Aeropuertos del Perú, empresa del grupo Sandoval y concesionaria de 12 terminales aéreos a nivel nacional, continúa con su plan de fortalecimiento de la oferta comercial y servicios en sus aeropuertos. En esta oportunidad, la compañía y el holding gastronómico Grupo BGG anunciaron el relanzamiento de la cafetería RUTTA Café en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo.

La iniciativa consideró la ampliación y modernización del espacio comercial para mejorar la experiencia de los pasajeros que transitan por el terminal. La propuesta se suma a la estrategia de AdP de elevar los estándares de servicio en los aeropuertos regionales del país. Hoy, la concesionaria ya cuenta con 13 cafeterías – restaurantes en sus diversos terminales operados.

Por su parte, el Grupo BGG destacó que esta ampliación responde a la creciente demanda de servicios gastronómicos en los aeropuertos y al interés compartido de seguir mejorando la experiencia de los viajeros.

“La ampliación y renovación de RUTTA Café forma parte de nuestra visión de seguir elevando la experiencia del viajero. Nos sentimos orgullosos de ofrecer una propuesta que combina comodidad, servicio y una selección gastronómica inspirada en los sabores de Trujillo, para acompañar a nuestros clientes tanto en sus viajes de ida como de retorno”, indicó Giancarlo Carabelli, gerente general del Grupo BGG.

La concesionaria Adp ya cuenta con 13 cafeterías – restaurantes en sus diversos terminales operados. (Foto: Aeropuertos del Perú).

Afluencia de acompañantes en terminal de Trujillo

El Aeropuerto de Trujillo destaca dentro de la red de Aeropuertos del Perú (AdP) por registrar la mayor presencia de acompañantes. Actualmente, el 53% de los pasajeros acude al aeropuerto con dos visitantes adicionales en promedio, lo que convierte al terminal en un importante punto de encuentro para familias, turistas y viajeros de negocios.

Esta dinámica refleja cómo los aeropuertos han evolucionado más allá de su función tradicional de transporte, consolidándose como espacios donde las personas se reúnen, esperan, trabajan o comparten momentos antes, durante y después de su viaje.