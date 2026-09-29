La creación de una Comisión Presidencial para impulsar una reforma del sistema financiero y del mercado de capitales abre una oportunidad importante para el Perú. Una oportunidad, además, que tiene una ventaja: no necesitamos partir de cero.

Hace algunos años, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en el marco del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, solicitó el apoyo del Banco Mundial para elaborar un diagnóstico y una hoja de ruta orientados a desarrollar un mercado peruano más profundo, eficiente, inclusivo y estable. Ese trabajo abordó buena parte de los desafíos que seguimos discutiendo hoy: oferta y demanda de valores, liquidez, infraestructura, integración, regulación y otros aspectos transversales.

El Perú no necesita volver a preguntarse por qué es importante desarrollar su mercado de capitales. Necesita avanzar en cómo hacerlo". (Foto: utc.mx)

El diagnóstico está, entonces, sobre la mesa. La oportunidad que tenemos ahora es revisarlo a la luz de los cambios de los últimos años, reconocer los avances y, sobre todo, convertir las prioridades en acciones concretas.

¿Por qué ponerle impulso a estos temas? Porque desarrollar el mercado de capitales no es un objetivo exclusivo de quienes trabajamos en esta industria. Un mercado más profundo permite que más empresas encuentren alternativas para financiar inversión, innovación y crecimiento; y que, al otro lado, inversionistas institucionales y personas accedan a una oferta más amplia de oportunidades para canalizar sus recursos.

Desde nuestro trabajo diario con empresas, inversionistas e intermediarios, vemos precisamente esos dos lados. Tenemos compañías que necesitan capital para crecer y una demanda que necesita más alternativas de inversión. Sin embargo, todavía existen fricciones que dificultan ese encuentro.

El Banco Mundial identificó varias de ellas. El mercado peruano presenta una demanda concentrada, bajos niveles de liquidez y un universo todavía limitado de empresas que utilizan el mercado de capitales como fuente de financiamiento. También reconoció los esfuerzos realizados por la SMV para simplificar procesos, pero identificó espacios adicionales para seguir avanzando.

Por ello, necesitamos continuar ampliando nuestra base de emisores e inversionistas, desarrollar nuevos productos y generar condiciones que favorezcan una mayor liquidez. La regulación cumple aquí un papel fundamental: debe proteger al inversionista y asegurar la integridad del mercado, pero también evolucionar de manera proporcional a los riesgos y acompañar la innovación.

La integración regional, otro de los temas identificados en aquella hoja de ruta, muestra hoy avances concretos. La construcción de un único mercado entre Chile, Colombia y Perú ha pasado progresivamente del diseño a la implementación, abriendo la posibilidad de operar sobre una escala mayor.

La escala puede cambiar las posibilidades del mercado peruano. Para una empresa, significa acceder potencialmente a una base mayor de inversionistas; para un inversionista, a más empresas, sectores e instrumentos; y para los intermediarios, la posibilidad de desarrollar servicios sobre un mercado de mayor dimensión.

Pero una integración efectiva requiere mucho más que conectar plataformas. Y nuevamente, esto no es un diagnóstico nuevo. El propio Banco Mundial identificó la necesidad de avanzar en el reconocimiento de intermediarios, la coordinación de los sistemas de compensación y liquidación y una mayor convergencia regulatoria.

Un ejemplo concreto es la Entidad de Contraparte Central (ECC). El diagnóstico ya señalaba su creación como un paso necesario para la integración del mercado peruano. Hoy, además, su implementación forma parte de la agenda regulatoria de la SMV.

La ECC no debe entenderse únicamente como una pieza de la integración regional. Su implementación permitirá fortalecer la gestión de riesgos en la postnegociación, elevar la seguridad y eficiencia del mercado y acercar nuestra infraestructura a estándares internacionales. Es una reforma que fortalece al mercado peruano y, al mismo tiempo, nos prepara para aprovechar una mayor escala regional.

Avanzar en su implementación sería también una señal concreta de nuestra capacidad para pasar del diagnóstico a la ejecución.

Por supuesto, ninguna reforma por sí sola resolverá los desafíos de nuestro mercado. Se necesita una agenda integral y coordinación entre el Gobierno, reguladores, empresas, inversionistas, intermediarios e infraestructuras. Y se necesita continuidad, porque desarrollar un mercado de capitales profundo es necesariamente un esfuerzo de largo plazo.

La nueva Comisión Presidencial tiene, por ello, una oportunidad valiosa. Tenemos diagnósticos, una hoja de ruta y reformas que ya han iniciado su recorrido. Podemos actualizar lo que corresponda, establecer prioridades y acelerar aquello sobre lo que ya existe consenso.

El Perú no necesita volver a preguntarse por qué es importante desarrollar su mercado de capitales. Necesita avanzar en cómo hacerlo. Pasar de la hoja de ruta a la ejecución puede ser un muy buen comienzo.

Rafael Carranza es presidente de la Bolsa de Valores de Lima.