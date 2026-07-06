Ser optimista respecto del Perú no significa desconocer sus problemas. Significa entender que detrás de cada uno existe una oportunidad para hacer las cosas mejor. FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec
Ser optimista respecto del Perú no significa desconocer sus problemas. Significa entender que detrás de cada uno existe una oportunidad para hacer las cosas mejor. FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Víctor Melgarejo
mailVíctor Melgarejo

Hace unos días, Carlos Rodríguez Pastor, presidente del Grupo Intercorp, compartió una visión del Perú –en el evento Alumni PAD 2026– que vale la pena rescatar. En tiempos en los que abundan el pesimismo y las quejas sobre lo que no funciona, resulta útil detenerse en tres ideas que invitan a mirar el país desde otra perspectiva.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.