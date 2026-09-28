La compañía brasileña Natura acelera su expansión en el mercado peruano con la apertura de tres nuevas tiendas en el país. Los nuevos locales están ubicados en Piura, Comas y Surco, con lo que la compañía alcanza un total de 16 tiendas a nivel nacional.

Según la Cámara de Comercio de Lima, la principal novedad de esta expansión es la llegada de Natura a Piura, ciudad donde la marca abre por primera vez una tienda física. Con esta apertura, la compañía ingresa al norte del país y suma su tercera operación fuera de Lima, después de Arequipa y Huancayo.

En Lima, Natura amplía su red con dos nuevos puntos de venta, ubicados en Mallplaza Comas y Real Plaza Primavera. De esta manera, la expansión combina su ingreso a una nueva región con el fortalecimiento de su presencia en la capital.

La expansión combina el ingreso de la marca a una nueva ciudad con el crecimiento de su red de tiendas en Lima. (Foto: EFE)

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Natura apuesta por nuevos formatos de locales

Las nuevas aperturas forman parte de una estrategia que busca complementar el modelo de venta directa de Natura con una mayor presencia física. Según Sandra Cardona, gerente de Retail de Natura para Mercado Andino, las tiendas buscan generar espacios donde los consumidores puedan conocer los productos y recibir asesoría personalizada.

Este modelo contempla un formato de tienda basado en la experimentación y la atención presencial. Los establecimientos cuentan con zonas destinadas a probar productos y espacios de asesoría, con lo que la compañía busca sumar un canal de interacción directa con el consumidor a su modelo de venta directa.

La elección de las nuevas ubicaciones también considera el flujo de visitantes de los centros comerciales. En el caso de Real Plaza Primavera, el establecimiento registró un crecimiento de 14,8% en sus visitas durante enero de 2026, dato que forma parte de los factores asociados a la expansión de la marca en Lima.

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Con las tres aperturas, Natura amplía su cobertura geográfica en Perú y avanza en el desarrollo de su red de tiendas físicas. La llegada a Piura marca un nuevo paso en su expansión fuera de Lima, al incorporar por primera vez una ciudad del norte a su operación comercial.

Las nuevas tiendas también incorporan EcoTrueque, iniciativa orientada a la recuperación de envases cosméticos. A través de este programa, la compañía busca recoger estos residuos y fomentar su recuperación como parte de las acciones que desarrolla en sus establecimientos.

Así, Natura suma tres nuevos puntos de venta a su operación en Perú y alcanza 16 tiendas a nivel nacional. La expansión combina el crecimiento de su presencia física en Lima con su llegada a Piura, mientras que el formato de sus establecimientos busca complementar el modelo de venta directa que mantiene la compañía.