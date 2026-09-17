El Gremio Peruano de Belleza y Bienestar – Cosméticos, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que reúne a las empresas del sector, presentó su Estudio de Inteligencia Comercial (EIC) con los resultados del primer semestre de 2026. El reporte muestra un mercado que crece por encima del consumo, con cambios en los canales de venta y un ingreso inusual de competidores extranjeros.

Según Ángel Acevedo, del Copecoh, el mercado peruano de cosméticos movió US$ 1,500 millones (S/ 5,060 millones) entre enero y junio, 8.3% más que en el mismo periodo de 2025. De ese avance, 6 puntos corresponden a mayor volumen y 2 puntos al efecto precio. En términos de oferta, las importaciones crecieron 12% y la producción nacional, 8%.

“Esta es una industria en constante crecimiento, más allá de las crisis políticas, económicas, de las pandemias o de las dificultades en general”, afirmó Acevedo.

La industria aporta el 1% del PBI y el 1.5% de la recaudación tributaria, y da empleo a más de 500,000 personas, en su mayoría a través de la venta directa.

Según el gremio, belleza es la industria con mayor ingreso de productos al mercado peruano. En el semestre llegaron 500 productos nuevos y 70 empresas.

Capilares y protectores solares lideran

“Este promedio no es igual para todas las categorías”, advirtió Acevedo. Capilares avanzó 12% y protección solar, 10%. Les siguieron fragancias, tratamiento corporal y maquillaje, con 8% cada una, mientras que tratamiento facial e higiene personal crecieron 5%.

Fragancias sigue siendo la categoría de mayor tamaño, con cerca de la cuarta parte de la facturación, un peso que según Acevedo solo se repite en España. Sin embargo, perdió participación, al igual que higiene personal frente a capilares.

Según el gremio, belleza es la industria con mayor ingreso de productos al mercado peruano. En el semestre llegaron 500 productos nuevos y 70 empresas. De hecho, son empresas pequeñas, con facturaciones cercanas a US$ 1 millón.

Casi el 60% proviene de Asia, principalmente de Corea, Japón, Malasia, Singapur y China, y un 10% de Europa. Por ahora operan sobre todo en Lima.

La mitad se orienta al tratamiento facial, categoría que en Corea representa el 80% del mercado y que en Perú pasó de 7% a 15%. En cambio, fragancias pesa 5% en Corea. “Es la cultura que se está universalizando, que está llevando algunas categorías al cuidado y al tratamiento de la piel”, explicó Acevedo.

Retail gana terreno a la venta directa

El retail concentra el 56% de las ventas: 29.6% en el canal moderno y 26.5% en el tradicional. La venta directa representa el 43%, cuando hace años superaba el 60%. Dentro de ella, el catálogo explica el 31%; el canal tradicional y moderno, el 10%; y el digital, el 2.5%.

Acevedo consideró que este último subcanal tiene espacio para crecer. “Cuando una gran empresa que todavía no está en el tradicional y moderno ingrese a este subcanal, esto podría volar”, dijo.

El avance del retail se explica por la expansión de los centros comerciales, que hoy suman 350 en el país, y por el acceso al crédito, con más de 10 millones de tarjetas en circulación. “El crédito se ha democratizado, se ha ampliado y ha permitido que el consumo también crezca”, sostuvo.

Entre los subcanales, las tiendas especializadas registraron el mayor crecimiento. También crecieron los salones y spas y las grandes cadenas de farmacias, mientras que las boticas independientes retrocedieron.