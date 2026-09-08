La marca de belleza coreana MINNA continúa ampliando su presencia en el mercado peruano. La empresa inauguró su primera tienda en Arequipa, con una inversión aproximada de S/300,000, y llevó a esta nueva plaza un formato premium que busca diferenciar la experiencia de compra frente a sus demás establecimientos.

El nuevo local está ubicado en el segundo piso de Mall Aventura Arequipa, siendo que con esta apertura la marca alcanza ocho tiendas a nivel nacional, en una estrategia que apunta a llevar su propuesta de K-Beauty hacia nuevas ciudades del país.

Una tienda con formato premium

La inauguración en Arequipa incorpora el formato premium de MINNA, caracterizado por una mayor presencia de elementos de branding y una propuesta de experiencia diferenciada respecto de sus demás establecimientos.

“Esta nueva tienda representa un paso muy importante para MINNA en nuestro objetivo de seguir creciendo a nivel nacional”, señaló Alessandra Díaz, jefa de Marketing de MINNA.

La ejecutiva sostuvo que la marca busca que sus establecimientos sean espacios donde los consumidores puedan descubrir, experimentar y disfrutar de la belleza, además de acceder a productos de belleza coreanos.

La nueva tienda de MINNA en Arequipa opera bajo el formato premium de la marca. (Foto: MINNA)

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