Sentua, marca que anteriormente operaba bajo el nombre de Perfumerías Unidas, continúa con el proceso de renovación de sus puntos de venta en Lima. Como parte de esta transformación, la empresa reabrió el 29 de agosto su tienda en Jockey Plaza, con un espacio remodelado y adaptado a la nueva identidad de la marca.

La renovación del local de Jockey Plaza se suma a la reciente apertura de una tienda de Sentua en Parque La Molina. Con ello, la compañía avanza con el cronograma de actualización de sus principales establecimientos en Lima, en el marco del cambio de identidad que dejó atrás la denominación Perfumerías Unidas.

El proceso continuará en septiembre con la reapertura de la tienda ubicada en Plaza Lima Sur, aunque Sentua aún no ha revelado la fecha exacta. De esta manera, la compañía avanza con la renovación de sus principales puntos de venta en Lima como parte de la transformación de la marca.

La compañía señala que estas acciones forman parte de un cronograma de renovación de sus principales puntos de venta en Lima. (Foto: Sentua)

Nueva identidad y nuevos espacios

Los locales renovados incorporan espacios destinados a la exploración y prueba de productos, además de zonas para recibir asesoría personalizada. La oferta comprende categorías como skincare, maquillaje, fragancias y cuidado capilar, ampliando el alcance de la propuesta que la empresa busca desarrollar bajo la marca Sentua.

El cambio también contempla la incorporación de nuevas categorías, marcas y experiencias en tienda, manteniendo el portafolio de marcas internacionales que caracteriza al negocio. La compañía busca consolidar así una propuesta más amplia dentro del mercado de belleza, apoyada en la trayectoria construida durante más de 30 años en el Perú.

De Perfumerías Unidas a Sentua

Tras 34 años en el mercado peruano, Perfumerías Unidas cambió de identidad y pasó a operar como Sentua en octubre de 2025. El rebranding respondió a la evolución de su negocio, que dejó de concentrarse solo en perfumería para ampliar su oferta hacia categorías como maquillaje, skincare y cuidado capilar.

La primera tienda bajo el nuevo formato abrió el 17 de octubre de 2025 en el centro comercial Parque La Molina. El local, de alrededor de 270 m², marcó la presentación oficial de Sentua y fue concebido como el modelo para el despliegue de la nueva identidad en su red de tiendas.

En ese momento, la compañía explicó que el cambio buscaba ampliar su llegada a nuevas generaciones y reflejar el crecimiento de su portafolio. Así, tras más de tres décadas como Perfumerías Unidas, la marca inició una nueva etapa con Sentua, una identidad orientada a posicionarla como una propuesta especializada en belleza y no únicamente en perfumería.