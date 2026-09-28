Ministro del Interior se reunió representantes de los gremios de transportistas y afirmó que esta semana se hará una agenda conjunta con objetivos claros que deben aplicarse en el breve plazo. Foto: América TV.
Ministro del Interior se reunió representantes de los gremios de transportistas y afirmó que esta semana se hará una agenda conjunta con objetivos claros que deben aplicarse en el breve plazo. Foto: América TV.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció este lunes la implementación de acciones concretas e inmediatas , así como brindar protección a las empresas, sus trabajadores y usuarios de este servicio.

En esa línea, Astudillo sostuvo una reunión de articulación con los representantes de los gremios de transportistas y la Policía Nacional del Perú (PNP), donde anunció que, a partir de hoy, se instalará una mesa de trabajo para definir esta semana una agenda conjunta y con objetivos claros que deben aplicarse en el breve plazo.

“Estas mesas de trabajo van a recabar, en principio, las solicitudes de los transportistas, los problemas que ellos conocen muy bien, particularmente sobre delito de extorsión, de tal manera que en esta mesa donde se van a reunir los jefes policiales del más alto rango puedan definir las soluciones que se van a dar”, señaló.

El anuncio del ministro Astudillo se realiza mientras

El ministro Astudillo precisó que en esta mesa de trabajo participarán el jefe de la Región Policial Lima, Gral. PNP Víctor Hugo Meza; el jefe de la Región Policial Callao, Gral. PNP Olger Benavides, recientemente designados, para atender directamente las demandas de los gremios de transportistas y establecer medidas para brindar seguridad a este sector.

Asimismo, el representante del Poder Ejecutivo informó que inteligencia policial trabajará estrechamente con los transportistas, a fin de prevenir y desarticular a las bandas criminales que vienen amenazando y atacando a choferes y empresas en Lima Metropolitana y Callao.

Como se recuerda, desde el inicio de la gestión del ministro César Astudillo se implementó el denominado Plan Escudo para brindar protección a los patios de maniobras de las empresas de transporte, en una labor conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Al respecto, el presidente de la presidente de la Corporación Nacional de Transportistas (Conet), Julio Raurau; el representante de Transportistas Unidos, José Quispe; y el dirigente de Transporte Unido Sur, Washington Sayre Villa, respaldaron la implementación de las mesas de trabajo y la participación de la inteligencia policial para combatir al crimen que viene afectando este sector y brindar seguridad a la ciudadanía en general.

En la cita también participaron el comandante general de la PNP, General de Policía Fredy López Mendoza; el viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil; el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Jordán; así como otros funcionarios del Mininter.

Ministro del Interior se reunió representantes de los gremios de transportistas y afirmó que esta semana se hará una agenda conjunta con objetivos claros que deben aplicarse en el breve plazo. Foto: Mininter.
Ministro del Interior se reunió representantes de los gremios de transportistas y afirmó que esta semana se hará una agenda conjunta con objetivos claros que deben aplicarse en el breve plazo. Foto: Mininter.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones: JNE reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques a candidatos
Extorsiones acechan a peruanos acaudalados más que a otros sectores, ¿cómo la enfrentan?
La peor plaga para el café de alta calidad: las extorsiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.