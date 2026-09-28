El ministro del Interior, César Astudillo, anunció este lunes la implementación de acciones concretas e inmediatas para contrarrestar los ataques y amenazas al sector de transporte público por parte de las bandas dedicadas a la extorsión y sicariato, así como brindar protección a las empresas, sus trabajadores y usuarios de este servicio.

En esa línea, Astudillo sostuvo una reunión de articulación con los representantes de los gremios de transportistas y la Policía Nacional del Perú (PNP), donde anunció que, a partir de hoy, se instalará una mesa de trabajo para definir esta semana una agenda conjunta y con objetivos claros que deben aplicarse en el breve plazo.

“Estas mesas de trabajo van a recabar, en principio, las solicitudes de los transportistas, los problemas que ellos conocen muy bien, particularmente sobre delito de extorsión, de tal manera que en esta mesa donde se van a reunir los jefes policiales del más alto rango puedan definir las soluciones que se van a dar”, señaló.

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El anuncio del ministro Astudillo se realiza mientras en el Congreso bancadas de oposición impulsan una moción de censura en su contra.

El ministro Astudillo precisó que en esta mesa de trabajo participarán el jefe de la Región Policial Lima, Gral. PNP Víctor Hugo Meza; el jefe de la Región Policial Callao, Gral. PNP Olger Benavides, recientemente designados, para atender directamente las demandas de los gremios de transportistas y establecer medidas para brindar seguridad a este sector.

Asimismo, el representante del Poder Ejecutivo informó que inteligencia policial trabajará estrechamente con los transportistas, a fin de prevenir y desarticular a las bandas criminales que vienen amenazando y atacando a choferes y empresas en Lima Metropolitana y Callao.

Como se recuerda, desde el inicio de la gestión del ministro César Astudillo se implementó el denominado Plan Escudo para brindar protección a los patios de maniobras de las empresas de transporte, en una labor conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Al respecto, el presidente de la presidente de la Corporación Nacional de Transportistas (Conet), Julio Raurau; el representante de Transportistas Unidos, José Quispe; y el dirigente de Transporte Unido Sur, Washington Sayre Villa, respaldaron la implementación de las mesas de trabajo y la participación de la inteligencia policial para combatir al crimen que viene afectando este sector y brindar seguridad a la ciudadanía en general.

En la cita también participaron el comandante general de la PNP, General de Policía Fredy López Mendoza; el viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil; el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Jordán; así como otros funcionarios del Mininter.