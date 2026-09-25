Los Ministros Educación y de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuestionaron la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, Cesar Astudillo. Ambos consideraron de no hay razones suficientes para destituirlo del cargo.

En declaraciones a la prensa, José Antonio Chang, titular de Educación sostuvo que es una medida apresurada impulsar una moción de censura tan pronto al inicio de labores.

En esa línea, Chang indicó que solo han transcurrido alrededor de tres meses desde el inicio de las labores y consideró apresurada la decisión, ya que este corto periodo resulta insuficiente para evaluar resultados.

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“Espero que las bancadas sean reflexivas. Como señalo, han pasado recién 90 días de gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado para poder evaluar una gestión”, expresó.

Chang agregó que la interpelación y la censura forman parte de las facultades de la Cámara de Diputados dentro del nuevo sistema parlamentario, sin embargo, pidió a las bancadas reflexionar y permitir que el Ejecutivo desarrolle su trabajo.

Por su parte, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas en diálogo con RPP defendió la permanencia de Astudillo en el cargo.

Al respecto, Arnillas argumentó que la salida de un funcionario no frenará la ola delincuencial que atraviesa el país.

“[El] cambio de ministro no soluciona el problema. El problema se soluciona derogando leyes que permiten esto, que permiten que las bandas criminales actúen como Pedro en su casa dentro del Perú”, sostuvo Arnillas, tras atribuir el intento de censura a motivos estrictamente ideológicos.

Critican demora en facultades legislativas

De acuerdo al pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno, Chang pidió a la Cámara Baja acelerar el procedimiento y agregó que ya ha transcurrido un tiempo considerable desde su solicitud.

“Que apresuren este tema la Cámara”, expresó el ministro, al considerar que en otros casos se han obtenido resultados en menos tiempo.

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Asimismo, el Ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas responsabilizó al parlamento de retrasar las acciones contra el crimen organizado al no aprobar los permisos solicitados por el Ejecutivo en materia de seguridad.

No obstante, en contraste a esta postura, el titular de Vivienda recordó que el Legislativo sí otorgó este tipo de herramientas de manera oportuna durante los mandatos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.