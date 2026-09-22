El ministro de Transportes señaló que existen asuntos de “suma importancia” pendientes, entre ellos el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno en agosto. Foto: Presidencia.
El ministro de Transportes señaló que existen asuntos de “suma importancia” pendientes, entre ellos el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno en agosto. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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cuestionó la moción de censura contra el ministro del interior, César Astudillo, impulsada por la bancada de Juntos por el Perú.

Sin embargo, sostuvo que llama la atención la rapidez con la que se plantean interpelaciones y censuras, mientras otros asuntos que calificó de suma importancia para el país continúan pendientes.

En esa línea, se refirió al pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno en el mes de agosto, que espera aprobación de la Cámara de Diputados.

“Nosotros consideramos que el Perú necesita menos confrontación y más herramientas para recuperar el orden y para también llevar adelante las diferentes políticas de gobierno que van a redundar finalmente en el beneficio de todos los peruanos”, declaró a RPP.

“Respetamos la facultad de fiscalización del Congreso, están cumpliendo sus funciones a través de estas acciones, tanto la interpelación como de la moción de censura, pero sí llamamos a la reflexión en ese sentido”, agregó.

Asimismo, el titular del MTC indicó que promover la censura un ministro cuando aún no han transcurrido dos meses desde que asumió el cargo no contribuye a fortalecer la lucha contra la criminalidad en el país.

“Nosotros consideramos que pretender censurar a un ministro que lleva menos de dos meses en el cargo y que, por ejemplo, en el caso del ministro Astudillo acaba de responder una interpelación, no contribuye a construir la unidad que necesitamos frente a la inseguridad”, sostuvo.

JP IMPULSA CENSURA CONTRA MININTER

El ministro del Interior, César Astudillo, ha anunciado S/ 1,175 millones para seguridad, mientras el plan gubernamental contempla patrulleros inteligentes, cámaras interconectadas, videovigilancia, geolocalización e inteligencia artificial. (Foto: Congreso)
El ministro del Interior, César Astudillo, ha anunciado S/ 1,175 millones para seguridad, mientras el plan gubernamental contempla patrulleros inteligentes, cámaras interconectadas, videovigilancia, geolocalización e inteligencia artificial. (Foto: Congreso)

Este pedido detalla que, a pesar de que la periodista Susy Aponte Polo, “La China Polo” denunció constantemente amenazas de muerte días antes de su asesinato, el Ministerio del Interior no implementó medidas de seguridad con el fin de protegerla.

Además, los parlamentarios cuestionan la reasignación del general Víctor Revoredo, y otros oficiales, al argumentar que esta acción administrativa no sustituye las investigaciones.

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