Los peruanos contestan al año alrededor de 1,360 millones de llamadas con fines publicitarios o comerciales a través de sus teléfonos móviles o fijos, informó la directora de Políticas y Regulación de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Patricia Díaz-Ubilluz.

La funcionaria explicó que esta cifra se obtuvo de las evaluaciones realizadas para establecer mecanismos que permitan a los usuarios reconocer las llamadas comerciales y decidir si desean contestarlas.

El universo de llamadas comerciales en Perú alcanza los 3,000 millones al año, cifra que considera tanto las llamadas contestadas (1,360 millones) como las que no son respondidas. Esta magnitud refleja el volumen de comunicaciones comerciales que reciben los usuarios a través de los servicios de telefonía.

Ante esta situación, el MTC estableció el uso obligatorio de la serie numérica 500 para las llamadas y mensajes de texto con fines comerciales o publicitarios. Los números deberán tener nueve dígitos y comenzar con 500 (500 XXX XXX).

Díaz-Ubilluz sostuvo que esta medida permitirá que los usuarios identifiquen este tipo de comunicaciones desde el número que aparece en la pantalla de sus teléfonos. Señaló que cada empresa o proveedor deberá contar con un número de la serie 500 asociado a sus comunicaciones comerciales.

Asimismo, indicó que las empresas operadoras dispondrán de un plazo de 180 días calendario para adecuar sus sistemas a esta disposición, que tendrá aplicación a nivel nacional tanto en telefonía fija como móvil.

Llamada spam. (Foto: Andina)

Precisó que la norma alcanza únicamente a las comunicaciones comerciales o publicitarias, mas no a las llamadas relacionadas con facturación, atención de reclamos, consultas o servicios de atención al cliente.

Díaz-Ubilluz dijo además que las empresas que contraten servicios de centros de llamadas deberán asegurarse de que estos utilicen el número de la serie 500 correspondiente a la empresa que origina la comunicación comercial.

¿Cuánto pagarán de multa las empresas que incumplan la norma?

Respecto a las sanciones, explicó que las empresas operadoras que incumplan las disposiciones establecidas por el MTC podrían recibir multas de entre 501 y 1,000 UIT, mientras que las empresas que realicen llamadas comerciales están sujetas al marco de fiscalización y sanción correspondiente a Indecopi.

La representante del MTC indicó que la aplicación de la medida también busca facilitar que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada sobre si desean atender o no una llamada comercial, al contar con una identificación visible del origen de este tipo de comunicación.

Informó que el MTC evaluará el funcionamiento de la medida luego de 18 meses de su implementación, con el propósito de determinar sus resultados y analizar eventuales ajustes.

Díaz-Ubilluz agregó que las llamadas realizadas mediante aplicaciones como WhatsApp no están comprendidas, por ahora, en esta primera medida, y que el MTC mantiene conversaciones con empresas tecnológicas para abordar también este tipo de comunicaciones.