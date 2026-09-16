Volcan Compañía Minera ya definió el horizonte de operación de su proyecto polimetálico Romina, en Huaral. Además, lo desarrollará como un solo circuito con su unidad Alpamarca, en Junín, cuya planta concentradora está en proceso de adecuación.

Miguel Sánchez, gerente general adjunto de la compañía, informó que Romina tiene una vida útil proyectada hasta el 2038. Lo dijo durante el Desayuno Empresarial del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El proyecto se ubica en la provincia de Huaral, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, y contempla operaciones subterráneas y a tajo abierto. El mineral extraído será trasladado a la planta concentradora de Alpamarca para su procesamiento.

Según Sánchez, el complejo minero cuenta con una inversión inicial (capex) de US$ 115 millones. A ello se suma un capex de sostenimiento de entre US$ 6 millones y US$ 8 millones anuales. El ejecutivo explicó que el desarrollo de Romina forma parte de una estrategia que no se limita al nuevo yacimiento. El objetivo es aprovechar la infraestructura existente y operar un circuito integrado con Alpamarca.

Los trabajos en la zona no son recientes. La primera perforación diamantina del proyecto se realizó en 2013, luego de campañas de mapeo, muestreo y geofísica.

Miguel Sánchez, gerente general adjunto de Volcan.

Alpamarca amplía su capacidad en 2027

El gerente general adjunto de Volcan indicó que la continuidad de Romina estará estrechamente vinculada a la capacidad de procesamiento de Alpamarca. La planta concentradora, que actualmente cuenta con una capacidad instalada de 2,500 toneladas por día, viene siendo acondicionada para recibir el mineral de alta ley de Romina.

Sánchez adelantó que la nueva capacidad estará lista en febrero de 2027, lo que permitirá consolidar el circuito de procesamiento asociado al proyecto Romina.

Asimismo, agregó que este desarrollo resulta relevante porque la estrategia de Volcan busca que Romina no sea una operación aislada, sino que utilice infraestructura ya existente en Alpamarca. La compañía ha señalado que esta integración permite optimizar el proceso, reducir costos operativos y aprovechar activos construidos previamente.

La conexión entre ambos activos se ha fortalecido con la culminación del túnel de integración, que permite transportar el mineral desde Romina hacia la planta concentradora. El ejecutivio indicó que el nuevo foco está puesto en la capacidad que tendrá el circuito integrado una vez completadas las adecuaciones.

“Ese clúster, el clúster norte, es un clúster muy importante para nosotros. Es parte del futuro de la compañía”, finalizó Sánchez al referirse a la zona de Romina y a los proyectos que la compañía viene evaluando alrededor de este activo.