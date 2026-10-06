Australia busca ampliar su vínculo educativo con Perú más allá del intercambio de estudiantes. (Foto: Austrade)
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Dax Canchari Reyes
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Australia no quiere que la relación con Perú termine cuando el estudiante regresa a casa. Ahora apunta a que ese vínculo también abra espacio para capacitación, investigación y conocimiento aplicado a las empresas peruanas, aprovechando las industrias que ambos mercados comparten. ¿Qué modelo busca desarrollar Austrade?

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