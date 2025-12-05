Los programas de intercambio y doble titulación se consolidan como una puerta de entrada al mercado laboral global. Foto: Andina.
Los programas de intercambio y doble titulación se consolidan como una puerta de entrada al mercado laboral global. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter educación
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

Estudiar en el extranjero ya no es solo un sueño aspiracional, sino una decisión estratégica para cientos de jóvenes peruanos que buscan ampliar sus horizontes académicos y laborales. En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, la experiencia internacional se ha convertido en un sello de diferenciación y una vía para acceder a mejores oportunidades.

TE PUEDE INTERESAR

¿Es posible conseguir empleo después de los 50?
Empleo en Perú: ¿la nueva “víctima” de la minería ilegal y la extorsión?: las cifras detrás
Buscaste un nuevo trabajo en tu horario laboral: ¿podrían sancionarte por esta “infidelidad”?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.