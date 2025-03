En un contexto de creciente movilidad educativa internacional, Perú se posiciona como el país sudamericano con el mayor crecimiento porcentual de estudiantes que eligen cursar estudios superiores en el extranjero. Según información de la agencia de movilidad estudiantil GSG Education, la cantidad de peruanos matriculados en universidades de destinos clave como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España y Australia ha aumentado entre un 18% y 20% anual en los últimos años.

De acuerdo con las cifras de GSG Education, Estados Unidos sigue siendo el principal destino, concentrando el 40% del total de estudiantes peruanos en el exterior. En 2024, la cifra de peruanos en universidades estadounidenses ascendió a 6,900, un incremento significativo respecto a los 5,806 registrados en el 2023.

Además, otros destinos también muestran un crecimiento notable: Canadá aumentó su recepción de estudiantes peruanos en un 20%, mientras que Reino Unido, España y Australia experimentaron incrementos del 16.7%, 12.5% y 11.1%, respectivamente.

Tendencias y perfiles

El informe destaca que los estudiantes peruanos optan principalmente por carreras en negocios y gestión (25%), ingeniería (17%) y ciencias sociales y humanidades (15%). Además, las mujeres representan el 48% del total de peruanos en universidades estadounidenses, con una mayor participación en programas de maestría (52%).

El costo promedio de estudio también varía según el destino. En EE.UU., el gasto anual por estudiante alcanza los US$ 35,000, seguido de Australia (US$ 32,000), Reino Unido (US$ 30,000) y Canadá (US$ 28,000). En contraste, España se presenta como la opción más accesible con un costo promedio de US$ 15,000 anuales.

Según Mirko Chiape, CEO GSG Education, las oportunidades académicas, la calidad educativa y las opciones de inserción laboral post-estudios son algunos de los principales motivos que llevan a los estudiantes peruanos a buscar una formación en el extranjero.

“Hay un factor externo relacionado a políticas migratorias favorables llevadas por años por países como Canadá, que, a pesar de haber cambiado recientemente, siguen atrayendo a jóvenes talentos. Sin embargo, también hay un factor interno relacionado con la percepción de inestabilidad económica y/o política sienten las familias en Perú, que hace que opten por buscar opciones de estudio universitario para sus hijos en el extranjero”, indicó.