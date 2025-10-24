No existen casos conocidos que hayan sido abordados en los juzgados laborales que hayan analizado la situación que este artículo aborda, al menos no de manera concluyente. (Foto: Archivo).
No existen casos conocidos que hayan sido abordados en los juzgados laborales que hayan analizado la situación que este artículo aborda, al menos no de manera concluyente. (Foto: Archivo).
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La búsqueda de trabajo en Perú, para un mercado donde no siempre abundan las oportunidades para todos, suele ser tortuoso. Pero, también es común que muchos de los que ya están contratados sigan interesados en conocer qué espacios se abren para su crecimiento profesional.

TE PUEDE INTERESAR

Despido por embriaguez o drogas: cuándo procede según la ley laboral peruana
“Candado” que impide despido de trabajadores del Estado dio nuevo paso: ¿de qué se trata?
¿Despido arbitrario o retiro de confianza a un trabajador? La indemnización en debate

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.