Jóvenes peruanos realizan experiencias laborales remuneradas en hoteles y restaurantes de Estados Unidos a través de los programas Work and Travel y de experiencias profesionales. Foto: iStock
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Karen Guardia Quispe
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Poco se conoce sobre el creciente interés de empresas estadounidenses por contratar talento joven peruano. Una muestra de ello ocurrió el mes pasado, cuando representantes de hoteles de lujo de Estados Unidos llegaron al Perú con el objetivo de captar estudiantes para incorporarlos a sus operaciones mediante el programa Work and Travel. Detrás de esta iniciativa se encuentra USE, una organización especializada en conectar a universitarios con empleadores estadounidenses. ¿Qué se prevé para 2026?

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