Rafael Espinoza, CEO de Universal Student Exchange (USE), explicó a Gestión que la organización opera programas respaldados por la visa J-1 del Gobierno de Estados Unidos, un mecanismo que permite a estudiantes universitarios y egresados acceder a experiencias laborales temporales con las mismas condiciones salariales que un trabajador estadounidense.

“La idea es que conozcan la cultura norteamericana a través de una experiencia laboral que, además, es remunerada. Los participantes ganan lo mismo que un norteamericano que desempeña la misma posición y con la misma responsabilidad”, señaló.

En detalle, USE opera dos modalidades. La más conocida, es Work and Travel, que está dirigido a estudiantes universitarios y de institutos de cualquier especialidad, quienes viajan a Estados Unidos durante sus vacaciones de verano para combinar una experiencia cultural con un empleo remunerado. “Es el programa que más jóvenes lleva de Perú a EE.UU.”, destacó. Además, los participantes perciben, en promedio, US$ 20 por hora, lo que se traduce en ingresos de entre US$ 2,000 y US$ 3,000 mensuales.

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La segunda modalidad corresponde al programa de Experiencias Profesionales Remuneradas, orientado a estudiantes y profesionales de hotelería, gastronomía y, en algunos casos, turismo. A diferencia del Work and Travel, estas pasantías pueden extenderse hasta por doce meses y ofrecen remuneraciones de entre US$ 2,500 y US$ 4,000 mensuales, también sujetas a la cantidad de horas trabajadas.

El ejecutivo destacó que este programa permite a los participantes desarrollar experiencia en establecimientos de alta gama. “Las personas van a perfeccionar sus conocimientos en restaurantes y hoteles de lujo, donde no solo aprenden técnicas culinarias o de servicio, sino también cómo operan cadenas de ultralujo con estándares muy exigentes”, indicó.

Parte de los empleadores que participan en el proceso de reclutamiento, agregó, corresponden a hoteles de cinco estrellas reconocidos por Forbes Travel Guide, un segmento que exige altos estándares de servicio además de infraestructura. “Son hoteles donde una noche puede costar entre US$ 1,500 y US$ 3,000”, comentó.

Rafael Espinoza, CEO de Universal Student Exchange (USE), señaló que Perú representa alrededor del 7.3% de los participantes del programa Work and Travel a nivel mundial y que la demanda dependerá de las necesidades de contratación de empleadores estadounidenses. Foto: USE

¿Cuántos peruanos viajan a USA?

La cabeza de USE destacó que Perú se ha consolidado como uno de los principales mercados para estos programas de intercambio laboral. “Por muchos años ha sido el país número uno del mundo enviando jóvenes universitarios e institutos. Se han enviado alrededor de 8,000 participantes por año ”, subrayó.

En 2025, precisó, cerca de 7,500 peruanos participaron en el programa Work and Travel, mientras que otros 500 viajaron mediante el programa de experiencias profesionales de hasta doce meses. Para este año, la expectativa es mantener cifras similares e incluso registrar un ligero crecimiento .

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Más allá de la experiencia internacional, el directivo resaltó el impacto económico del programa. “ Si multiplicas 7,500 chicos por un ingreso promedio de US$ 2,500 al mes durante tres meses y medio, estamos hablando de más de US$ 65.6 millones que reciben los jóvenes peruanos durante el programa ”, comentó.

A nivel global, el programa Work and Travel moviliza alrededor de 109,000 estudiantes al año, mientras que otros 38,000 participan en programas de experiencias profesionales. Con cerca de 8,000 participantes anuales, Perú aporta alrededor del 7.3% del total mundial de Work and Travel, consolidándose como uno de los mercados más importantes para esta modalidad de intercambio.

Espinoza añadió que el crecimiento de personal peruano dependerá, en gran medida, de la demanda de talento por parte de los empleadores estadounidenses. “Eso está ligado a la economía de Estados Unidos y a cuántos trabajadores necesitan. Nuestro trabajo es seguir incorporando nuevos empleadores para ampliar las oportunidades”, expresó.

Como parte de esa estrategia, USE organizó recientemente una jornada de reclutamiento en Lima con la participación de alrededor de 50 representantes de empresas estadounidenses, quienes entrevistaron de manera directa a los postulantes para la temporada 2026.

La compañía, adicionalmente, ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para reforzar la preparación de los candidatos antes de las entrevistas. “La inteligencia artificial no reemplaza el acompañamiento humano, sino que lo complementa. La utilizamos para entrenar a los estudiantes, ayudarlos a investigar sobre los empleadores y mejorar sus probabilidades de contratación”, afirmó.

Actualmente, USE recluta alrededor de 3,500 participantes al año desde Perú y otros mercados donde opera, como Argentina, Chile, Costa Rica y países de Europa.