Uno de los principales objetivos de la modalidad de contratación de Acuerdos Marco implementada por la Central de Compras Públicas – Perú Compras ha sido consolidar un sistema de contratación pública que permita al Estado adquirir bienes estandarizados bajo condiciones de mayor competencia, pluralidad de oferta, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Así, mientras mayor sea el número de marcas y proveedores que participan en un catálogo electrónico, mejores deberían ser las condiciones de precio y calidad para las entidades públicas y, en consecuencia, para los ciudadanos que finalmente financian dichas contrataciones. Sin embargo, la situación que, por ejemplo, actualmente se observa en el catálogo electrónico de tuberías, accesorios y complementos del Acuerdo Marco EXT-CE-2024-12 invita a reflexionar sobre si dicho objetivo se está cumpliendo en la práctica.

Para comprender la dimensión del problema conviene recordar que los representantes de marca cumplen una función distinta a la de los proveedores. Mientras los primeros incorporan y administran las fichas producto que conforman el catálogo electrónico, los proveedores compiten ofreciendo esos bienes a las entidades públicas. La adecuada coexistencia de ambos actores permite que exista pluralidad de marcas y competencia efectiva dentro del acuerdo marco.

Ahora bien, desde mediados del 2025, la Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes (DCEME) de Perú Compras ha retirado la acreditación de diversos representantes de marca que participaban en dicho catálogo. Aunque estas decisiones habrían obedecido a la presunta presentación de información inexacta en determinadas fichas producto, diversos actores del mercado han cuestionado que situaciones similares con las fichas de otros representantes de marca habrían recibido un tratamiento distinto, siendo calificadas únicamente como inconsistencias técnicas sin generar la pérdida de sus acreditaciones.

Lamentablemente, lo que inicialmente parecía solo una medida administrativa por parte de la DCEME, ello generó la progresiva reducción de marcas disponibles dentro del catálogo electrónico. Así, en un sistema que fue creado para fomentar la competencia y asegurar mejores condiciones y calidad en la compra para el Estado, hoy se advierte un escenario de menor pluralidad de ofertas, menos alternativas disponibles para las entidades públicas, la limitación en el acceso a productos con mejor calidad y sobre todo el incremento del precio de los productos que son financiados con recursos del Estado.

El efecto de la situación plasmada previamente comienza a evidenciarse en el comportamiento de los precios del catálogo electrónico en mención. Una comparación entre los precios registrados cuando existía una mayor pluralidad de marcas y los precios actualmente ofertados evidencia incrementos que difícilmente pueden pasar inadvertidos. Por ejemplo, determinados tubos de PVC-U para fluidos a presión pasaron de comercializarse de S/ 425.98 a S/ 1,308.32, lo que representa un incremento superior al 200%. En otras tuberías de drenaje y alcantarillado los incrementos oscilan entre 157% y 169%.

Resulta oportuno que Perú Compras evalúe de manera integral los efectos que las medidas adoptadas han generado sobre la pluralidad de marcas, las condiciones competitivas y la evolución de los precios dentro del catálogo electrónico. Asimismo, resulta indispensable que Perú Compras comunique las medidas concretas que se están implementando para recuperar y garantizar la pluralidad de marcas y evitar el incremento de los precios, así como la difusión de los criterios técnicos utilizados para las exclusiones de representantes de marca e incorporación de fichas producto, a fin de que se determine si tales medidas están produciendo los resultados que persigue este mecanismo de contratación.

La contratación pública no debe medirse únicamente por el cumplimiento formal de los procedimientos administrativos, sino por su verdadera eficacia, la cual debe verse reflejada en la capacidad de garantizar competencia, generar mejores condiciones de compra y asegurar el uso eficiente de los recursos de todos los peruanos.

Carlos Morán es socio del Estudio Muñiz.