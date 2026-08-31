Muchas empresas se prepararon para las nuevas normas contables, incluso desde el 2025, afirma EY. (Foto: Pixabay)
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Guillermo Westreicher Herrera
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A partir del 2027, todas las empresas en el país estarán sujetas a nuevas reglas contables, pues entrarán en vigor las Normas Internacionales de Información Financiera -18 (NIIF18), ¿qué significa ello?

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