El creciente uso de la inteligencia artificial despierta alertas en el cambio climático. (Foto: magnific.com)
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Financial Times
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Todos saben que el cambio climático es un riesgo, especialmente durante un verano en el que Europa está viviendo otra ola de calor sin precedentes, los incendios en los bosques boreales canadienses han cubierto amplias zonas de América del Norte con una peligrosa nube de humo y Asia sufre una sucesión vertiginosa de sequías, inundaciones y tifones. Lo que no se comprende tan bien es que el cambio climático ya se ha convertido en la fuerza geoestratégica más importante a nivel sistémico.

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