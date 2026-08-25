El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista nuevos aranceles contra China por inundar el mercado global con bienes por debajo de su valor, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Dos de esas personas, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar deliberaciones internas que aún se están ultimando, indicaron que Trump está considerando fijar el nuevo arancel en 7.5%. Es un nivel que, según creen funcionarios del gobierno estadounidense, no pondría en riesgo la tregua comercial de un año entre Washington y Beijing ni una reunión prevista en la Casa Blanca entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, que se espera tenga lugar a finales de septiembre.

La medida, si se concreta, parece ser un intento calibrado de la Casa Blanca de sortear una decisión de la Corte Suprema de este año que anuló el plan de Trump de implementar un esquema amplio de aranceles elevados, no visto desde la década de 1930.

Tras esa decisión, el gobierno de Trump anunció en marzo que iniciaría investigaciones formales dirigidas al exceso de capacidad industrial y a las regulaciones sobre trabajo forzoso en China y otras naciones.

No está claro si el gobierno de Estados Unidos también está cerca de tomar una decisión en sus pesquisas sobre las otras economías que anunció que investigaba por prácticas comerciales desleales, entre ellas la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India.

Ni la Casa Blanca ni la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos respondieron a solicitudes de comentarios sobre las deliberaciones arancelarias, que Bloomberg News informó más temprano el lunes.

Puerto de aguas profundas de Yangshan, Shanghái, en mayo. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg

La embajada china en Washington señaló en un comunicado que los asuntos económicos y comerciales deberían resolverse mediante conversaciones bilaterales en lugar de acciones arancelarias unilaterales, y rechazó la idea de que tenga un problema de exceso de capacidad.

La investigación sobre el exceso de capacidad industrial de China se inició bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles contra naciones que discriminen a empresas o al comercio de Estados Unidos.

Nuevo arancel se sumaría a los aranceles existentes sobre China

Las personas familiarizadas con las deliberaciones subrayaron que Trump aún podría cambiar de opinión sobre el nuevo arancel a China.

El nuevo gravamen se sumaría a los aranceles del 10% al 12.5% anunciados el mes pasado para 60 economías de todo el mundo, a las que el gobierno de Trump acusó de no hacer cumplir de manera efectiva una prohibición sobre bienes producidos con trabajo forzoso.

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Muchos países, incluida China, protestaron esa medida, que entró en vigor justo cuando se agotaba el plazo de los aranceles temporales a los que Trump recurrió después de que la Corte Suprema anulara en febrero los aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.

China rechazó el mes pasado las afirmaciones sobre exceso de capacidad, anticipando que Estados Unidos pronto publicaría los resultados de su investigación e impondría nuevos aranceles.

La enorme capacidad en una serie de industrias chinas, desde automóviles hasta paneles solares, cemento y fabricación de acero, ha atraído una mayor atención de los socios comerciales de Beijing en los últimos años.

Aunque los propios líderes de China han priorizado reequilibrar la economía, la desaceleración de la demanda interna ha llevado a las empresas a expandirse a mercados extranjeros. El aumento de las exportaciones elevó el superávit comercial de China a un récord de casi US$ 1.2 billones el año pasado.

China nunca ha buscado un gran superávit comercial, afirmó el Ministerio de Comercio en un informe publicado recientemente titulado “La posición de China sobre el llamado problema del exceso de capacidad”.

Las deliberaciones se producen mientras el Departamento del Tesoro estadounidense advertía el lunes a los países que comercian con Irán que se están preparando nuevas sanciones secundarias destinadas a aislar a las naciones que continúan haciendo negocios con Teherán. China es el mayor socio comercial de Irán.

Washington ha prometido que las nuevas sanciones ejercerían aún más presión sobre una economía iraní ya golpeada por sanciones anteriores y por un bloqueo naval de Estados Unidos, mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se acerca a los seis meses.

El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el lunes ofrecía pocos detalles y no mencionaba qué países podrían enfrentar sanciones secundarias.