El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó el retiro y la destrucción de todas las unidades del lote 311024 de la solución oftálmica Kenaler 0.05% (ketotifeno).

La disposición fue adoptada después de que un análisis de control de calidad detectara un resultado crítico en el producto. De acuerdo con la alerta, se identificó la presencia de partículas en la solución oftálmica, una condición que puede comprometer su seguridad y calidad.

Kenaler 0.05% contiene ketotifeno y se utiliza para aliviar síntomas oculares asociados a alergias, como picazón, enrojecimiento y lagrimeo. Al tratarse de un medicamento de aplicación directa en los ojos, las autoridades advirtieron que cualquier alteración en su composición representa un potencial riesgo para los pacientes.

LEA TAMBIÉN: Indecopi duplica medidas contra importaciones con dumping y subsidios

Según la Digemid, el hallazgo registrado en el control de calidad motivó una intervención inmediata sobre el lote involucrado. Por ello, se dispuso que todas las unidades identificadas con el número 311024 sean retiradas del mercado y posteriormente destruidas.

Indecopi recomendó a los consumidores revisar el número de lote impreso en los envases que tengan en casa o hayan adquirido recientemente. En caso de contar con una unidad de Kenaler 0.05% correspondiente al lote observado, la entidad pidió no utilizarla.

Cabe precisar que esta alerta busca prevenir posibles afectaciones a la salud y garantizar que los medicamentos disponibles para el público cumplan con las condiciones de seguridad requeridas para su uso.