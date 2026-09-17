Indecopi ordena retirar lote de solución oftálmica Kenaler 0.05% por presencia de partículas. (Foto: Jesús Salcedo / GEC)
Indecopi ordena retirar lote de solución oftálmica Kenaler 0.05% por presencia de partículas. (Foto: Jesús Salcedo / GEC)
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Redacción Gestión
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ordenó el retiro y la destrucción de todas las unidades del lote 311024 de la solución oftálmica Kenaler 0.05% (ketotifeno).

De acuerdo con la alerta, se identificó la presencia de partículas en la solución oftálmica, una condición que puede comprometer su seguridad y calidad.

Kenaler 0.05% contiene ketotifeno y se utiliza para aliviar síntomas oculares asociados a alergias, como picazón, enrojecimiento y lagrimeo.

Según la Digemid, el hallazgo registrado en el control de calidad motivó una intervención inmediata sobre el lote involucrado. Por ello, se dispuso que todas las unidades identificadas con el número 311024 sean retiradas del mercado y posteriormente destruidas.

En caso de contar con una unidad de Kenaler 0.05% correspondiente al lote observado, la entidad pidió no utilizarla.

Cabe precisar que esta alerta busca prevenir posibles afectaciones a la salud y garantizar que los medicamentos disponibles para el público cumplan con las condiciones de seguridad requeridas para su uso.

La medida fue emitida tras detectar partículas en el medicamento, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los pacientes. Foto: Inkafarma
La medida fue emitida tras detectar partículas en el medicamento, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los pacientes. Foto: Inkafarma

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