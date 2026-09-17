Congreso deja sin efecto devolución por pasajes no usados de 6 exparlamentarios. (Foto: Congreso de la República)
Congreso deja sin efecto devolución por pasajes no usados de 6 exparlamentarios. (Foto: Congreso de la República)
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Redacción Gestión
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a devolver el costo de pasajes internacionales que no utilizaron.

La decisión implica que, ahora, el

El 2 de junio de 2026, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi, aprobó el Acuerdo de Mesa 171-2025-2026/MESA-CR.

La medida se sustentaba en informes de la Dirección General de Administración y de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

El documento señalaba que los costos debían ser cubiertos por los legisladores involucrados. Además, autorizaba a la Dirección General de Administración a realizar las gestiones necesarias para ejecutar el cobro y recuperar los recursos destinados a los viajes frustrados.

También se encontraban los parlamentarios andinos Javier Arce y Leslye Lazo, quienes registraron pasajes no utilizados para actividades fuera del país.

Sin embargo, el 25 de junio, tres semanas después de aprobar el cobro, la gestión de Rospigliosi aprobó un nuevo acuerdo de Mesa Directiva. Con esta decisión se reconsideró la medida inicial y se anuló la obligación de los seis representantes de devolver el dinero al Congreso.

Uno de los casos corresponde al excongresista Alejandro Cavero, quien no abordó un vuelo a Azerbaiyán valorizado en S/ 13,437.06. El viaje estaba previsto para participar en la Mesa Redonda de Parlamentarios del XIII Foro Urbano Mundial, programado entre el 15 y el 23 de mayo de 2026.

Cavero señaló que su inasistencia respondió a motivos de fuerza mayor. Asimismo, indicó que, tras la aprobación del segundo acuerdo de Mesa Directiva, ya no tuvo que reembolsar el monto correspondiente al pasaje que había sido financiado por el Parlamento.

En tanto, el exparlamentario Ernesto Bustamante no usó un pasaje a París valorizado en S/ 8,595.35, sin comunicar oportunamente, según el Congreso, las razones de su incumplimiento del itinerario.

La lista finaliza con el exlegislador Luis Aragón, quien no abordó un vuelo a Curazao de S/ 5,032.13; y con los parlamentarios andinos Javier Arce y Leslye Lazo, cuyos boletos a México y Bélgica costaron S/ 4,088.30 y S/ 8,332.41, respectivamente.

Tras la anulación del acuerdo que ordenaba el reembolso, los S/ 45 mil generados por estos pasajes no utilizados serán cubiertos con recursos del presupuesto público.

La Mesa Directiva, entonces dirigida por Fernando Rospigliosi, anuló el acuerdo que obligaba a seis exparlamentarios a devolver S/ 45 mil por pasajes internacionales que no utilizaron. Foto: Latina
La Mesa Directiva, entonces dirigida por Fernando Rospigliosi, anuló el acuerdo que obligaba a seis exparlamentarios a devolver S/ 45 mil por pasajes internacionales que no utilizaron. Foto: Latina

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