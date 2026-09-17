El Congreso de la República dejó sin efecto, en menos de un mes, una medida que obligaba a cuatro excongresistas y dos exparlamentarios andinos a devolver el costo de pasajes internacionales que no utilizaron.

La decisión implica que, ahora, el Estado asumirá un gasto total de S/ 45,418.20 por boletos adquiridos para viajes oficiales a los que los exparlamentarios no asistieron, según reveló la Unidad de Investigación de Latina.

El 2 de junio de 2026, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi, aprobó el Acuerdo de Mesa 171-2025-2026/MESA-CR. La disposición establecía que los entonces congresistas y parlamentarios andinos debían reembolsar el valor de pasajes aéreos no utilizados, así como eventuales costos de reprogramación, diferencias tarifarias u otros cargos vinculados.

La medida se sustentaba en informes de la Dirección General de Administración y de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. Según el acuerdo, correspondía a la Mesa Directiva definir quién debía asumir los gastos generados por boletos internacionales que habían sido adquiridos con recursos públicos y no fueron usados.

El documento señalaba que los costos debían ser cubiertos por los legisladores involucrados. Además, autorizaba a la Dirección General de Administración a realizar las gestiones necesarias para ejecutar el cobro y recuperar los recursos destinados a los viajes frustrados.

En la lista de personas figuraban los excongresistas Alejandro Cavero, Rosselli Amuruz, Ernesto Bustamante y Luis Ángel Aragón. También se encontraban los parlamentarios andinos Javier Arce y Leslye Lazo, quienes registraron pasajes no utilizados para actividades fuera del país.

Sin embargo, el 25 de junio, tres semanas después de aprobar el cobro, la gestión de Rospigliosi aprobó un nuevo acuerdo de Mesa Directiva. Con esta decisión se reconsideró la medida inicial y se anuló la obligación de los seis representantes de devolver el dinero al Congreso.

Uno de los casos corresponde al excongresista Alejandro Cavero, quien no abordó un vuelo a Azerbaiyán valorizado en S/ 13,437.06. El viaje estaba previsto para participar en la Mesa Redonda de Parlamentarios del XIII Foro Urbano Mundial, programado entre el 15 y el 23 de mayo de 2026.

Cavero señaló que su inasistencia respondió a motivos de fuerza mayor. Asimismo, indicó que, tras la aprobación del segundo acuerdo de Mesa Directiva, ya no tuvo que reembolsar el monto correspondiente al pasaje que había sido financiado por el Parlamento.

Por otro lado, la excongresista Rosselli Amuruz no utilizó un boleto de S/ 5,932.95 para asistir a la Asamblea Plenaria de ParlAmericas y al Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, realizados en Montevideo, Uruguay. En tanto, el exparlamentario Ernesto Bustamante no usó un pasaje a París valorizado en S/ 8,595.35, sin comunicar oportunamente, según el Congreso, las razones de su incumplimiento del itinerario.

La lista finaliza con el exlegislador Luis Aragón, quien no abordó un vuelo a Curazao de S/ 5,032.13; y con los parlamentarios andinos Javier Arce y Leslye Lazo, cuyos boletos a México y Bélgica costaron S/ 4,088.30 y S/ 8,332.41, respectivamente.

Tras la anulación del acuerdo que ordenaba el reembolso, los S/ 45 mil generados por estos pasajes no utilizados serán cubiertos con recursos del presupuesto público.