El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el martes que se reunirá este fin de semana con su homólogo chino, He Lifeng, de cara al encuentro entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping, previsto para el 24 de septiembre en Washington.

Previamente, Bloomberg News informó que Estados Unidos y China están discutiendo reducir los aranceles sobre ciertos bienes. También es probable que las reuniones de la próxima semana den lugar a un acuerdo para recortar los gravámenes sobre insumos chinos utilizados por fabricantes, según personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que las medidas se implementen en el marco de un plan previo de recortes arancelarios recíprocos sobre unos US$ 30,000 millones en comercio. A algunos productos procedentes de China se les aplicarían las tasas de nación más favorecida, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas para hablar sobre conversaciones privadas.

Una extensión de la tregua comercial de un año eliminaría un posible obstáculo para una economía mundial que enfrenta las guerras en Irán y Ucrania, los elevados precios del petróleo y un renovado temor a la inflación que está elevando los costos globales de financiamiento. Aun así, las expectativas para la cumbre siguen moderadas por las relaciones de China con Irán y Rusia, así como por la competencia en tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial.

Bessent, en declaraciones ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo que esperaba conversar con el viceprimer ministro chino sobre las sanciones relacionadas con la guerra en Irán, a medida que Estados Unidos aumenta la presión económica sobre la República Islámica.

En línea con Trump, el secretario del Tesoro ha enfatizado de manera constante la importancia de mantener el liderazgo de Estados Unidos sobre China en IA, un área en la que las empresas chinas han ganado terreno frente a sus rivales de Silicon Valley.

“Sí importa si esto está en manos de los buenos o de los malos”, dijo Bessent. “Como persona que gestiona la relación con China en materia de IA, importa muchísimo”.

La competencia en IA se ha convertido en una fuente clave de fricción.

La semana pasada, tres agencias de seguridad nacional de Estados Unidos acusaron a empresas chinas de IA, incluidas DeepSeek y Moonshot AI —creadora del innovador modelo Kimi K3—, de extraer sistemáticamente conocimientos patentados de compañías estadounidenses. Aunque las empresas chinas no han comentado las acusaciones de EE.UU., el gobierno de China ha rechazado enérgicamente las afirmaciones.

Las autoridades en Pekín también han criticado los llamados de los principales desarrolladores estadounidenses de IA, Anthropic PBC y OpenAI, a desacelerar el trabajo en modelos avanzados, calificándolos de “alarmismo”, una señal de su preocupación de que las compañías estadounidenses puedan estar presionando a la administración Trump para restringir aún más el acceso de China a chips avanzados y otros equipos.

Las conversaciones de alto nivel son la señal más reciente de que la reunión entre los líderes de las dos mayores economías del mundo sigue en pie. Trump ha dicho que Xi visitaría la Casa Blanca el 24 de septiembre, en un encuentro que también incluiría una cena de Estado. China aún no ha confirmado las fechas del viaje de Xi, algo que suele hacer solo con unos días de anticipación.

Bessent no precisó la fecha ni el lugar de su reunión con He. Financial Times informó que se reunirán en Nueva York el domingo. Ambos suelen encontrarse antes de cada cumbre entre los líderes de Estados Unidos y China para preparar las conversaciones.

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El informe de FT, que citó a personas familiarizadas con las conversaciones entre Estados Unidos y China, dijo que EE.UU. solo ofrecía una extensión de seis meses de la tregua comercial, en parte porque Washington considera que Pekín no ha cumplido plenamente los compromisos sobre tierras raras que asumió cuando Xi se reunió con Trump en Busan, Corea del Sur, en octubre.

Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Fudan y exasesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que una extensión de seis meses sería “mejor que nada”, aunque no sería óptima para China.

Delegación de directores ejecutivos

Como señal del papel central que probablemente tendrá la agricultura en las conversaciones, representantes de la comercializadora estatal de alimentos Cofco podrían acompañar a Xi cuando viaje a Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con el asunto. También se considera incluir a más de una docena de empresas en una delegación de directores ejecutivos, aunque aún no se ha tomado una decisión final, dijeron las personas.

Para su visita de Estado en mayo, Trump llevó a China a más de una docena de directores ejecutivos, incluidos Jensen Huang, de Nvidia Corp., y Elon Musk, de Tesla Inc. Los ejecutivos se reunieron con el primer ministro Li Qiang, y Xi les dijo que las empresas estadounidenses “están profundamente involucradas en la reforma y apertura de China, un proceso del que ambas partes se han beneficiado”.