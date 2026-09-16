Cargo is being off loaded via crane from a ship at the Port of Savannah in Savannah, Georgia, US, on Wednesday, March 11, 2026. President Donald Trumps administration started the first of several sweeping trade investigations that set the stage for new tariffs, the centerpiece of a push to replace levies struck down by the US Supreme Court. Photographer: Megan Varner/Bloomberg
Cargo is being off loaded via crane from a ship at the Port of Savannah in Savannah, Georgia, US, on Wednesday, March 11, 2026. President Donald Trumps administration started the first of several sweeping trade investigations that set the stage for new tariffs, the centerpiece of a push to replace levies struck down by the US Supreme Court. Photographer: Megan Varner/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Las perspectivas de que Estados Unidos y China extiendan su tregua comercial cobran fuerza, mientras ambos países discuten reducir los aranceles a productos estadounidenses, incluidos los energéticos y agrícolas, antes de la cumbre de sus líderes la próxima semana.

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