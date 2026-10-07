Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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A través de la , publicada hoy en el oficial El Peruano, se excluyó a Central Sindical Lima Ltda. del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

La norma también indica que, a partir de la fecha, quedan prohibidas las siguientes acciones respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Central Sindical Lima Ltda.:

  • Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
  • Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.
  • Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
  • Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
  • Constituir medida cautelar contra sus bienes.
SBS. (Foto: GEC)
SBS. (Foto: GEC)

La norma faculta a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Central Sindical Lima Ltda. para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada cooperativa.

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