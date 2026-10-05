Como parte de la implementación de la Hoja de Ruta del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto del “Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas”.

Así, se presentan los primeros cuatro títulos del reglamento, los cuales contemplan: el alcance, los objetivos y principios del sistema, los datos comprendidos, los roles y responsabilidades de los participantes, el proceso de inscripción y habilitación técnica en el SFA, así como consideraciones para la experiencia del usuario y la gestión del consentimiento.

La propuesta normativa establece las bases para el desarrollo progresivo del SFA en el Perú, con el fin de recibir comentarios y aportes de los distintos actores del mercado y del público en general.

Este proyecto representa un hito importante en el proceso de construcción del marco regulatorio de finanzas abiertas en el país y forma parte de las acciones contempladas en la Fase 2 de la Hoja de Ruta presentada por la SBS, para promover un sistema financiero más innovador, competitivo e inclusivo.

La propuesta recoge los principales hallazgos obtenidos durante la etapa de diagnóstico y los aportes recibidos a través de reuniones bilaterales, mesas de trabajo y espacios de diálogo con entidades financieras, gremios y Fintech, como el Grupo Consultivo de Finanzas Abiertas.

En las próximas semanas, como parte del desarrollo progresivo del marco normativo del SFA, la SBS tiene previsto publicar un proyecto que comprende un segundo bloque normativo que desarrolle más aspectos del sistema, con la finalidad de recoger comentarios del público.

La SBS reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo del SFA de manera gradual y responsable, promoviendo la inclusión financiera, fomentando la innovación y la competencia, y empoderando al usuario en el uso y gestión de sus datos.

El proyecto se encuentra publicado en el portal institucional de la SBS y estará disponible hasta el próximo 23 de octubre. Los comentarios y aportes recibidos serán evaluados como parte del proceso regulatorio antes de la emisión de la versión final de la norma.