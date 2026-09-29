El Baas y el open finance ofrecen oportunidades, pero también riesgos. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El open finance, cuya ambiciosa hoja de ruta ya delineó la SBS, tiene como uno de sus primeros peldaños al Banking as a Service (Baas), ¿cómo funciona?

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