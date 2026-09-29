El cacao concentra casi la mitad de los proyectos de agricultura regenerativa en Perú. Conoce el mapa de iniciativas y los cultivos involucrados. (Foto: Pexels)
El cacao concentra casi la mitad de los proyectos de agricultura regenerativa en Perú. Conoce el mapa de iniciativas y los cultivos involucrados. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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En la actividad agrícola del Perú hay un elemento que suele escaparse de los costos de producción: la salud de la tierra. Una hectárea que entrega una buena cosecha hoy puede perder capacidad y elevar su vulnerabilidad para las siguientes campañas.

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