El maíz morado peruano explora una nueva oportunidad de negocio. (Foto: Andina / Pexels/ ChatGPT)
El maíz morado peruano explora una nueva oportunidad de negocio. (Foto: Andina / Pexels/ ChatGPT)
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Camila Vera
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El maíz morado, un personaje colorido en el universo de la gastronomía de Perú, es también un protagonista de la exploración genética.

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