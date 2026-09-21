El 23 de septiembre, JP Business Consultancy cumplirá cuatro años desde su fundación y marcará el inicio de una nueva etapa en su proceso de crecimiento. Tras consolidar sus servicios de asesoría laboral y recursos humanos, la consultora busca incorporar un mayor componente tecnológico a partir de las necesidades que ha identificado durante el trabajo con sus clientes.

Ese proceso tiene como una de sus principales apuestas a JP TalexIA, una plataforma tecnológica orientada a centralizar la gestión de personas. La herramienta permite reunir en un mismo entorno información relacionada con vacaciones, boletas, asistencias y solicitudes, además de incorporar progresivamente nuevas funcionalidades. Según la compañía, aproximadamente 10 clientes ya cuentan con esta plataforma personalizada.

Tecnología a partir de necesidades empresariales

El desarrollo de JP TalexIA surge después de identificar procesos que todavía se realizan manualmente o cuya información permanece distribuida entre correos electrónicos, hojas de cálculo y otros canales. A diferencia de una solución estandarizada, JP TalexIA busca adaptarse a las características, procesos y necesidades de cada organización.

“No estamos creando tecnología para después buscarle un problema; estamos desarrollando tecnología a partir de necesidades que ya conocemos porque las gestionamos junto con nuestros clientes”, explica Juan Pablo Mendoza, Founder & CEO de JP Business Consultancy. La compañía plantea primero consolidar la centralización y automatización de procesos y, posteriormente, incorporar capacidades de inteligencia artificial que faciliten la experiencia y la toma de decisiones.

Una nueva etapa tras cuatro años de crecimiento

JP Business Consultancy nació en 2022 a partir de los más de 15 años de experiencia corporativa de Mendoza. Lo que comenzó con una asesoría cercana y personalizada evolucionó, a partir de una creciente demanda de servicios, hacia una consultora con un equipo multidisciplinario y una propuesta especializada que hoy integra gestión laboral y recursos humanos.

La incorporación de tecnología no supone, según Mendoza, reemplazar el componente humano de estos servicios. “En gestión de personas, la tecnología no puede reemplazar la cercanía ni el criterio profesional. Queremos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos permita agilizar procesos y generar mejores soluciones para nuestros clientes”, sostiene. En paralelo, la consultora mantendrá su enfoque preventivo frente a contingencias laborales y continuará fortaleciendo sus servicios tradicionales, bajo una propuesta que busca llevar la gestión laboral del cumplimiento a la generación de valor para el negocio.

Para la consultora, el cuarto aniversario representa el cierre de una primera etapa y el inicio de otra enfocada en consolidación, transformación y nuevas soluciones. “JP TalexIA representa justamente esa evolución: tomar todo lo que hemos aprendido trabajando con nuestras empresas durante estos cuatro años y comenzar a convertir parte de ese conocimiento en tecnología”, afirma Mendoza.