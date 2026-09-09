La productividad adicional no debe traducirse en más carga laboral para los empleados, coinciden especialistas. Foto: difusión
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

No es un secreto el avance y la influencia de la inteligencia artificial en las empresas; ahora también se emplea para evaluar el desempeño de los trabajadores de una organización. De acuerdo con expertos consultados por Gestión, la incorporación de la IA replantea una pregunta vinculada durante años a la productividad: ¿cómo medir el trabajo cuando el tiempo necesario para realizar una actividad se reduce?

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