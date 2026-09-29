El estudio se hará en un plazo de hasta 60 días calendario, indicó la agencia. Foto: ProInversión.
El estudio se hará en un plazo de hasta 60 días calendario, indicó la agencia. Foto: ProInversión.
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Redacción Gestión
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ProInversión informó que ha iniciado la elaboración del estudio de demanda de carga potencial del proyecto Puerto Seco de San Román, en Juliaca (Puno), a través de una consultoría especializada.

Con los resultados, ProInversión contará con un modelo de los flujos logísticos actuales y un perfil de demanda potencial. Estos documentos servirán de base para definir las características del proyecto y avanzar en sus siguientes etapas de estructuración y promoción.

Oportunidad de conexión para el Sur

El Puerto Seco de San Román se proyecta como una plataforma logística multimodal en un terreno de 52 hectáreas en Juliaca.

Su propósito es acercar servicios vinculados al comercio exterior y la distribución de mercancías a quienes producen y trabajan en el sur, y mejorar la conexión con los puertos marítimos del Pacífico y los corredores comerciales hacia Brasil y Bolivia.

Como ya había contado Gestión en mayo, ProInversión proyecta adjudicar este proyecto entre el último trimestre de este año o en el primero del 2027. En ese momento no se contaba con una inversión preliminar, pero ahora sí: se estima entre US$ 150 millones y US$ 250 millones.

El estudio de demanda se desarrolla en el marco del convenio suscrito en febrero de 2026 por ProInversión, la Municipalidad Provincial de San Román y el Gobierno Regional de Puno. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
El estudio de demanda se desarrolla en el marco del convenio suscrito en febrero de 2026 por ProInversión, la Municipalidad Provincial de San Román y el Gobierno Regional de Puno. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.

De concretarse, podría reunir servicios de almacenamiento, consolidación de carga, inspección, control aduanero y distribución. La expectativa es que una logística más eficiente ayude a reducir tiempos y costos de transporte, abra oportunidades de mercado para los productores regionales y favorezca la inversión y el empleo.

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