ProInversión informó que ha iniciado la elaboración del estudio de demanda de carga potencial del proyecto Puerto Seco de San Román, en Juliaca (Puno), a través de una consultoría especializada.

El estudio identificará las mercancías que podrían utilizar el puerto seco, sus lugares de origen y destino, las principales cadenas productivas y los corredores por los que se transportan. También evaluará las oportunidades de captar carga nacional e internacional, incluida la vinculada al comercio con Brasil y Bolivia, y proyectará distintos escenarios de demanda.

Con los resultados, ProInversión contará con un modelo de los flujos logísticos actuales y un perfil de demanda potencial. Estos documentos servirán de base para definir las características del proyecto y avanzar en sus siguientes etapas de estructuración y promoción.

Oportunidad de conexión para el Sur

El Puerto Seco de San Román se proyecta como una plataforma logística multimodal en un terreno de 52 hectáreas en Juliaca.

Su propósito es acercar servicios vinculados al comercio exterior y la distribución de mercancías a quienes producen y trabajan en el sur, y mejorar la conexión con los puertos marítimos del Pacífico y los corredores comerciales hacia Brasil y Bolivia.

Como ya había contado Gestión en mayo, ProInversión proyecta adjudicar este proyecto entre el último trimestre de este año o en el primero del 2027. En ese momento no se contaba con una inversión preliminar, pero ahora sí: se estima entre US$ 150 millones y US$ 250 millones.

El estudio de demanda se desarrolla en el marco del convenio suscrito en febrero de 2026 por ProInversión, la Municipalidad Provincial de San Román y el Gobierno Regional de Puno. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.

De concretarse, podría reunir servicios de almacenamiento, consolidación de carga, inspección, control aduanero y distribución. La expectativa es que una logística más eficiente ayude a reducir tiempos y costos de transporte, abra oportunidades de mercado para los productores regionales y favorezca la inversión y el empleo.

El estudio de demanda se desarrolla en el marco del convenio suscrito en febrero de 2026 por ProInversión, la Municipalidad Provincial de San Román y el Gobierno Regional de Puno. La municipalidad promueve la iniciativa, el gobierno regional financia las actividades previstas y ProInversión conduce la formulación y posteriormente la estructuración y promoción del proyecto en activos.