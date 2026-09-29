Una prohibición de Estados Unidos a las importaciones de una selección de productos canadienses entró en vigor a las 12:01 a.m., hora de Washington, en la más reciente escalada de la guerra comercial entre ambos países.

Las nuevas restricciones comerciales del gobierno de Donald Trump bloquean las importaciones desde Canadá de motocicletas, bebidas alcohólicas y productos de suero de leche, en respuesta a los aranceles de represalia impuestos por el gobierno del primer ministro Mark Carney a algunos productos estadounidenses.

La medida representa el episodio más reciente del creciente conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá, aliados históricos que comparten cadenas de producción y suministro profundamente interconectadas a través de la frontera más larga del mundo.

El comercio afectado por las nuevas prohibiciones de importación es relativamente pequeño, de alrededor de US$ 1,000 millones, según cálculos publicados previamente este mes por el departamento de economía de Bank of Nova Scotia. EE.UU. y Canadá intercambiaron casi US$ 900,000 millones en bienes y servicios en 2025.

Además de las prohibiciones de importación que entraron en vigor durante la noche, la Casa Blanca impuso previamente este mes un arancel de 50% a varias categorías de otros productos importados desde Canadá, incluidos ciertos quesos, lanchas a motor, carros de golf y muebles.

Mark Carney ha plantado cara a Donald Trump, que aboga por anexionar Canadá a EE.UU. y ha impuesto aranceles a los productos canadienses.

Los aranceles de represalia de Canadá, que entraron en vigor el 8 de septiembre, respondieron a los llamados aranceles de la Sección 338 que el gobierno de Trump impuso el 22 de agosto, después de que fracasaran las conversaciones comerciales.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que espera que funcionarios canadienses reduzcan los aranceles a los productos estadounidenses y digan que lo “lamentan” en las próximas tres o cuatro semanas. Carney y sus ministros, en cambio, han dicho que no se apresurarán a firmar un mal acuerdo y en los últimos meses han avanzado para ampliar las redes comerciales del país en Europa y Asia.

“Uno de los peores países del mundo”

El veto estadounidense se dirige a productos como la cerveza, el vino, el brandy, entre otras bebidas alcohólicas. También a derivados de la leche como el lactosuero, fuente de proteína, e incluso a las motocicletas de alta cilindrada -de más de 800 centímetros cúbicos- cuyo competidor estadounidense es Harley-Davidson.

La Casa Blanca anunció la medida el 8 de septiembre, después de que Canadá impusiera nuevos aranceles a productos estadounidenses, como respuesta a sobretasas aplicadas por Washington.

“El problema es que ellos han tratado a Estados Unidos de forma muy injusta”, dijo el lunes en el despacho Oval el presidente Donald Trump.

“Se han comportado como uno de los peores países del mundo (...) Nos llevamos bien con China, nos llevamos bien con su gente y hacemos buenos acuerdos. Pero Canadá ha resultado ser realmente muy difícil de manejar”, añadió.

El Ejecutivo estadounidense también levantó el 8 de septiembre las sobretasas punitivas a una serie de productos de su vecino del norte.

Días después, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estimó las nuevas medidas estadounidenses como “relativamente modestas” en su conjunto.

Para justificar la prohibición de bebidas alcohólicas, Trump puso de manifiesto el boicot “discriminatorio”, según él, al mismo tipo de productos de Estados Unidos.

Desde el año pasado, los vinos y licores estadounidenses han desaparecido de los estantes en la mayoría de las provincias canadienses, que tienen el monopolio de su venta.

Los canadienses no solo están inconformes con las nuevas tarifas aduaneras a sus productos, sino que también rechazan las reiteradas declaraciones en las que Trump se refiere a Canadá como el estado estadounidense número 51.

Si bien los productores canadienses de cerveza están sobre todo enfocados en el mercado local, la prohibición sigue siendo “grave” para aquellos “que han pasado años construyéndose una clientela en Estados Unidos”, subrayó el lunes Richard Alexander, presidente de Beer Canada.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP