Desde el Congreso se van fijando posturas sobre el futuro del titular del Mininter. El diputado de Ahora Nación, José Marcelo, informó que su bancada acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

El diputado explicó que la decisión se tomó considerando que el titular del Interior lleva aproximadamente dos meses en el cargo y que, a juicio de la mayoría de la bancada, no existen elementos para respaldar la censura.

No obstante, refirió que , aunque podría existir algún voto en disidencia.“En relación al tema de la censura, hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada que no vamos a apoyar dicha moción”, declaró.

Reunión con ministros

El diputado aclaró que la moción de censura contra César Astudillo no fue abordada durante la reunión con Galarreta y los ministros, debido a que el encuentro estuvo concentrado en el pedido de facultades legislativas.

“No se ha tocado ese tema hoy en la reunión. Para nada, ha sido una cuestión más bien bastante técnica en relación al pedido de facultades”, indicó.

Sobre la posibilidad de que algún integrante de la bancada se aparte de este acuerdo, señaló que el tema podría definirse entre hoy y mañana.“Eso es algo que entiendo que va a desarrollarse en el transcurso de hoy y mañana para ver cuál va a ser, si es que hay algún voto de disidencia, pero en mayoría se ha acordado no apoyar la censura”, concluyó.

Pedido de facultades

Ahora Nación aún evalúa pedido de facultadesRespecto al pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo, José Marcelo señaló que durante la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros ministros se expusieron los argumentos del Gobierno.El parlamentario calificó el encuentro como respetuoso y de carácter principalmente técnico. Añadió que los representantes del Ejecutivo manifestaron su disposición a respetar las decisiones que adopte la bancada.

“Ha sido una reunión respetuosa, muy interesante, donde se han cuidado muchísimo las formas”, sostuvo.