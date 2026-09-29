El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que el dictamen de la comisión que plantea no aprobar y enviar al archivo el pedido de delegación de facultades legislativas del Ejecutivo aún puede ser modificado durante su debate en el Pleno de la Cámara de Diputados.

“Sé que ese dictamen puede ser cambiado en el Pleno y, por tanto, hay que esperar que la razonabilidad sea parte de lo que suceda” , afirmó Sheput al ser consultado sobre el futuro de la solicitud presentada por el Gobierno.

El titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que el pedido de facultades responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de adoptar medidas frente a la situación de distintos sectores del país.

“Si el Gobierno está pidiendo una delegación de facultades es porque hay un conjunto de sectores en crisis, no es un capricho, no es una exigencia”, manifestó.

Sheput, quien anteriormente fue parlamentario, remarcó que el dictamen aprobado en comisión no representa la decisión definitiva sobre la solicitud del Ejecutivo, debido a que esta será finalmente materia de debate en el Pleno.

Sheput descarta cuestión de confianza

El ministro también fue consultado por las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien señaló que el Gobierno ha mantenido hasta el momento “paciencia democrática” y una “actitud republicana” frente al Congreso.

Sheput descartó que las declaraciones del premier Luis Galarreta impliquen que el Ejecutivo evalúe presentar una cuestión de confianza. Foto: MTPE.

Sheput descartó que estas expresiones impliquen una intención de plantear una cuestión de confianza. “No hay nada de eso”, afirmó.

Según explicó, el Ejecutivo continuará buscando respaldo para su solicitud mediante el diálogo con las bancadas y los diputados. “El gobierno lo que está haciendo es visitar a las bancadas, está dialogando con cada uno de los diputados individualmente”, señaló.

Agregó que, en caso de que el pedido no prospere en los términos planteados, el Gobierno podría modificar su estrategia y recurrir a otras herramientas legislativas.

“Lo que habrá es un cambio de actitud, ¿en qué sentido? En ir más a la formación de opinión, de repente presentar proyectos de ley”, sostuvo.

Sheput insistió en que ello no supone una posición contraria al sistema democrático. “De ninguna manera ningún ánimo en contra de la democracia” , afirmó.

Ejecutivo espera respaldo a las facultades

El Ejecutivo ha planteado una delegación de facultades por 120 días para legislar en ocho materias, mediante un pedido que contempla 66 medidas. Frente al dictamen que recomienda no aprobar la solicitud, Sheput señaló que el Gobierno espera que los diputados evalúen el pedido tomando en cuenta las razones expuestas por el Ejecutivo.

El ministro sostuvo que la delegación permitiría al Gobierno avanzar con mayor rapidez en la aprobación de normas frente al trámite ordinario que deben seguir las iniciativas en el Congreso.

“Cuando nosotros pedimos delegación de facultades es para brindarle al país un conjunto de leyes, de decretos legislativos, un marco legal que nos permita acelerar el proceso de recomposición del Perú”, indicó.

Por ahora, el Ejecutivo continuará con el diálogo con las bancadas mientras espera el debate que tendrá lugar en el Pleno de la Cámara de Diputados.