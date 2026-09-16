Juan Sheput. (Foto: Andina)
Juan Sheput. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo esta mañana una reunión con el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, para abordar una agenda de cooperación orientada a fortalecer la empleabilidad, promover la formalización laboral y conectar la inversión y la transferencia tecnológica con mayores oportunidades de empleo de calidad.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron el valor de Estados Unidos como socio estratégico del Perú y el potencial de sus inversiones para desarrollar actividades de mayor valor agregado, incorporar tecnología y fortalecer las competencias de los trabajadores peruanos.

LEA TAMBIÉN:

En materia laboral, se exploraron mecanismos de cooperación técnica con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para fortalecer la empleabilidad juvenil, los servicios de empleo y la transición de la educación al trabajo.

Asimismo, se planteó la necesidad de modernizar los sistemas de información del mercado laboral para identificar brechas de habilidades, orientar mejor la capacitación y fortalecer la intermediación laboral. Contar con información oportuna sobre la demanda de trabajadores permitirá conectar mejor a quienes buscan empleo con las oportunidades disponibles y anticipar las capacidades necesarias para los empleos del futuro.

Ministro Juan Sheput se reunió con el embajador de los EE. UU. en el Perú, Bernie Navarro. (Foto: El Peruano)
Ministro Juan Sheput se reunió con el embajador de los EE. UU. en el Perú, Bernie Navarro. (Foto: El Peruano)

Formalización con oportunidades de crecimiento

Otro eje del diálogo fue el acceso de las micro y pequeñas empresas y de los trabajadores independientes a tecnología, capital de trabajo, asistencia técnica y mercados.

La representación estadounidense expresó su disposición a colaborar en inclusión laboral, fortalecimiento de los métodos de capacitación y formalización.

Respaldo a la candidatura peruana ante la OIT

La agenda planteada por el MTPE busca traducir la cooperación internacional en mejores capacidades para los trabajadores y oportunidades de crecimiento para las empresas: jóvenes cuya formación responda a la demanda laboral, pequeños negocios con condiciones para formalizarse y una inversión que contribuya a generar empleo de calidad.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno crea Comisión para identificar posibles efectos de El Niño sobre el empleo: los detalles
Empleo en Lima Metropolitana pierde ritmo tras tres meses: la dinámica por sector
Restaurantes piden al MEF y Sunat reglas claras para proteger empleo y formalidad de mypes
Empleo de EE.UU. supera todas las previsiones de analistas en agosto, ¿qué dirá la Fed?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.