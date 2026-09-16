El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo esta mañana una reunión con el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, para abordar una agenda de cooperación orientada a fortalecer la empleabilidad, promover la formalización laboral y conectar la inversión y la transferencia tecnológica con mayores oportunidades de empleo de calidad.

Esta agenda se enmarca en el desarrollo de habilidades con las necesidades reales del mercado laboral, elevar la productividad y generar condiciones que permitan a más trabajadores y pequeños empresarios incorporarse a la economía formal.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron el valor de Estados Unidos como socio estratégico del Perú y el potencial de sus inversiones para desarrollar actividades de mayor valor agregado, incorporar tecnología y fortalecer las competencias de los trabajadores peruanos.

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En materia laboral, se exploraron mecanismos de cooperación técnica con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para fortalecer la empleabilidad juvenil, los servicios de empleo y la transición de la educación al trabajo.

Entre las alternativas abordadas destacó la formación dual, que combina el aprendizaje en centros de formación con experiencia práctica en empresas. El propósito es avanzar hacia una oferta formativa pertinente, vinculada con las competencias y los perfiles que demanda el sector productivo, mediante una mayor articulación entre el Estado, los centros de formación y las empresas.

Asimismo, se planteó la necesidad de modernizar los sistemas de información del mercado laboral para identificar brechas de habilidades, orientar mejor la capacitación y fortalecer la intermediación laboral. Contar con información oportuna sobre la demanda de trabajadores permitirá conectar mejor a quienes buscan empleo con las oportunidades disponibles y anticipar las capacidades necesarias para los empleos del futuro.

Ministro Juan Sheput se reunió con el embajador de los EE. UU. en el Perú, Bernie Navarro. (Foto: El Peruano)

Formalización con oportunidades de crecimiento

Otro eje del diálogo fue el acceso de las micro y pequeñas empresas y de los trabajadores independientes a tecnología, capital de trabajo, asistencia técnica y mercados. Se abordó la importancia de reducir estas brechas para que la formalización esté acompañada de mejores condiciones para producir, competir y generar empleo con derechos.

La representación estadounidense expresó su disposición a colaborar en inclusión laboral, fortalecimiento de los métodos de capacitación y formalización.

Respaldo a la candidatura peruana ante la OIT

En el marco de la participación de Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ministro destacó ante el embajador la candidatura del representante peruano Javier González-Olaechea a la Dirección General del organismo y afirmó que se realizará “el mayor esfuerzo del Estado Peruano” para impulsarla.

La agenda planteada por el MTPE busca traducir la cooperación internacional en mejores capacidades para los trabajadores y oportunidades de crecimiento para las empresas: jóvenes cuya formación responda a la demanda laboral, pequeños negocios con condiciones para formalizarse y una inversión que contribuya a generar empleo de calidad.