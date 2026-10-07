Grupo EFE, el holding que comenzó con cinco tiendas en 1993 y hoy opera más de 240 puntos de venta en el Perú (con tiendas como EFE, La Curacao, etc.) apunta a llegar a los S/ 400 millones en su negocio de motos, reveló su CEO José Antonio Iturriaga durante su participación en el estreno de la segunda temporada de Líderes sin guion, programa del canal de YouTube de Gestión que volvió este martes 6 de octubre con nuevas dinámicas para CEOs y una mayor participación de la próxima generación de líderes.

El negocio de motos de Grupo EFE prácticamente se ha duplicado en los últimos dos años, en línea con el crecimiento que ha experimentado este mercado en el Perú. “Pasamos de 300,000 hace dos años y hoy estaremos cerca de 600,000”, contó el ejecutivo.

Iturriaga explicó que este crecimiento abre una oportunidad para la firma: “Ya éramos líderes de motos retail. Esta oportunidad nos encuentra listos: tenemos herramienta financiera, tenemos el producto y tenemos presencia nacional”, anotó.

Líderes sin guion estrenó su segunda temporada bajo la conducción de Vanessa Ochoa, editora de Negocios de Diario Gestión y de G de Gestión.

Según dijo, el holding tendría una participación de mercado en la venta de motos de alrededor de 7.5%, pero apuntan a llevarla hasta 15%. En términos de negocio, Iturriaga considera factible pasar de alrededor de S/200 millones a S/400 millones.

“Somos buenos abriendo tiendas y administrándolas y abasteciendo a la red de tiendas”, señaló.

Un crecimiento con estructura

Iturriaga recordó en el programa Líderes sin guion que la compañía comenzó con cinco tiendas en 1993 y que, a lo largo de las siguientes décadas, desarrolló negocios en retail, financiamiento, comercio electrónico y motos.

El ejecutivo también destacó que el crecimiento no debe darse sin una estructura que lo sostenga. “Si construyes sin bases sólidas, es un castillo de naipes”, y resaltó: “Competir es la capacidad de formar un equipo”, resumió.

Durante la entrevista, Iturriaga también abordó una de las decisiones más complejas para un CEO: cuándo dejar de invertir en un negocio. También analizó por qué no todo cierre de negocio debe basarse en un análisis financiero.

Como ejemplo, mencionó a Juntoz, el marketplace del grupo, que actualmente es deficitario, pero que —según explicó— aporta valor al ecosistema de Grupo EFE. “El valor no es solo financiero”, resumió.