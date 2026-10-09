Keda inició la puesta en marcha de su primera planta de vidrio en Perú (Cañete). Foto: GEC
Keda inició la puesta en marcha de su primera planta de vidrio en Perú (Cañete). Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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La inversión china en Perú sigue avanzando, esta vez en manufactura, con la primera planta de vidrio flotado (un tipo de vidrio plano de superficie uniforme) al sur de Lima, cuya puesta en marcha oficial empezó el último 7 de octubre. Esta inversión —que empezó hace tres años— es de Keda Perú Building Materials Company, subsidiaria del grupo internacional Twyford International y asociada de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), por cerca de US$ 150 millones. Tras este primer paso, ¿qué nuevas inversiones siguen para esta infraestructura?

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