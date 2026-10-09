Michael Xu, gerente general de Keda Perú, contó a Gestión que la elección de Cañete para la implementación del centro de producción respondió a la disponibilidad de los principales servicios necesarios para su operación, entre ellos agua, electricidad y, principalmente, gas natural. “Lo más importante es la energía. Como Perú tiene gas natural y el precio es competitivo, por eso hemos elegido”, subrayó.

A ello se sumó, según explicó, la ubicación estratégica de Cañete en la costa central, que permite una conexión con Lima Metropolitana y los principales ejes viales de la costa. “Este factor resulta relevante tanto para la distribución de la producción en el mercado interno como para las futuras operaciones de exportación”, mencionó.

Las obras civiles y el montaje industrial de la instalación ya se encuentran concluidos. Asimismo, el último 18 de agosto se completó la conexión y puesta en servicio del suministro de gas natural, un hito técnico necesario para el encendido del horno de fusión de vidrio, que se concretó hace un mes.

Con el inicio de operaciones, Xu indicó que la instalación produce actualmente entre 450 y 500 toneladas diarias . “Se prevé incrementar gradualmente este volumen hasta alcanzar las 600 toneladas diarias en un plazo de dos a tres meses”, dijo.

Autoridades y representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) participaron en la puesta en marcha de la primera planta de vidrio flotado de Keda Perú en Cañete. Foto: GEC

Primera línea: nacional y sus ‘socios estrategicos’

Con la primera línea de producción ya en marcha, Keda Perú prevé destinar el 70% de su producción al mercado nacional y el 30% restante a países de la región. La compañía apunta a mercados de la región e incluso, el ejecutivo adelantó que también evalúan exportar a Estados Unidos. “ Creo que en este fin de mes ya empezamos a exportar para Brasil, para Colombia, Bolivia y EE.UU. también incluso ”, indicó.

Los primeros envíos serían de aproximadamente 10 contenedores por despacho, aunque el volumen se incrementaría de manera gradual conforme aumente la capacidad de producción. “Poco a poco vamos a aumentar el volumen de exportación”, relató.

En el mercado peruano, la producción será distribuida a través de operadores ubicados en distintas zonas del país y atenderá principalmente a los sectores de construcción y manufactura. Xu destacó que Keda Perú ya viene estableciendo vínculos comerciales con fabricantes de vidrio templado (vidrio tratado térmicamente para aumentar su resistencia).

Entre las empresas, a las que calificó como “socios estratégicos”, figuran Corporación Limatambo, Corporación Corrales y HPD Glass Group, que comenzarán a comprar vidrio de Keda Perú. “Vamos a suministrar acá desde Perú. Es mucho más cerca, más rápido y el precio es más competitivo. Y también más estable el suministro”, remarcó.

Primera planta de vidrio flotado de Keda Perú en Cañete ya inició su puesta en marcha. La instalación representa una inversión cercana a los US$150 millones. Foto: GEC

Segunda fase: exportación de vidrio desde Perú

Con una primera inversión de alrededor de US$150 millones, Keda Perú proyecta una segunda línea de producción con una inversión similar. “En la segunda línea, la inversión también será prácticamente la misma: alrededor de US$150 millones adicionales”, señaló.

LEA TAMBIÉN Cristal Viva invertirá S/311 millones en fábrica de vidrio en Chilca

De concretarse esta segunda etapa, la inversión acumulada de ambas fases llegaría a aproximadamente US$ 300 millones. Sin embargo, su ejecución todavía depende del desempeño de la primera línea, de los precios del mercado y del nivel de importaciones de vidrio. “ La segunda fase está prevista para iniciar entre 2027 y 2028, pero todo dependerá del desempeño de la primera etapa y de cómo evolucionen los precios del mercado ”, remarcó.

La segunda fase estaría enfocada en ampliar la capacidad de producción para atender los mercados internacionales. Esta nueva etapa contemplaría una infraestructura similar a la de la primera línea, con un nuevo horno y otra línea de producción.

La operación comenzó con una producción de entre 450 y 500 toneladas diarias, volumen que la compañía prevé elevar gradualmente hasta las 600 toneladas. Foto: GEC

Tercera fase: productos de mayor valor agregado

El proyecto de Keda Perú contempla una tercera fase, orientada a ampliar el portafolio hacia productos de mayor valor agregado. Si bien Xu no precisó el monto de inversión ni una fecha para su ejecución, anotó que esta etapa podría incorporar nuevas variedades de vidrio destinadas a segmentos específicos.

“ Sí, la tercera fase depende, vamos a hacer otro tipo de vidrio, como un vidrio de alta calidad, o de espejo, o para vidrio automotriz ”, adelantó.

LEA TAMBIÉN Grupo Keda y otra inversión que ampliará presencia china en Perú y América

De esta manera, la tercera etapa apuntaría a complementar la producción de vidrio plano de las primeras fases con productos dirigidos a otros usos y mercados. Por ahora, la primera fase ocupa entre 15 y 20 hectáreas de un terreno de aproximadamente 60 hectáreas.