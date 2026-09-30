El sector construcción habría crecido 9.7% en agosto, estimó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) durante la presentación de su último informe económico.

El desempeño está marcado por dos tendencias contrarias entre sí. Primero, el avance de obras públicas representó la segunda tasa más alta registrada en lo que va del año (18.3%) y la segunda mejor desde enero de 2025. A la vez, el cemento experimenta una desaceleración: la menor cifra desde agosto de 2025, con 7.3%.

¿Cómo va el sector construcción en Perú?

Si la cifra de agosto se confirma, el sector construcción acumularía un crecimiento de 10.6% en el periodo enero-agosto. Si se excluye el rebote registrado tras la pospandemia, un nivel de crecimiento acumulado tan elevado para los primeros ocho meses del año no se lograba desde el año 2013.

“Con estas performances, hasta el octavo mes del año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha hecho una revisión de sus proyecciones sectoriales y ha corregido hacia abajo, medio punto porcentual (9.5%), su proyección para el año 2026, que es muy parecida a la respuesta que sacó Capeco en el mes de agosto. Para el 2027, en cambio, ha corregido al alza, del 3.9% a 4.5% y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ha calculado 8.5% para el 2026, calcula 5.5% en el 2027”, complementó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.

Añadió, en esa línea, otro dato que impacta en el rubro: “Al octavo mes del año, la inversión del sector público llega a casi S/ 35,000 millones, un crecimiento sustantivo respecto a los años anteriores. [...] También se tiene 49% de ejecución del presupuesto”.

Valdivia, además, precisó que el aumento de inversión privada se debe sobre todo al mayor dinamismo de inversión minera: casi 7 puntos porcentuales más.

Pese a todo, las expectativas caen ligeramente por falta de acuerdo político, alza de precios y, sobre todo, por el esperado FEN de gran intensidad, recordó.