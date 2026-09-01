Sector construcción crece 10.9% en el primer semestre del 2026. Foto: Andina/ Referencial.
Sector construcción crece 10.9% en el primer semestre del 2026. Foto: Andina/ Referencial.
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Redacción Gestión
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impulsado por una mayor ejecución de obras privadas y públicas, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

Durante el primer semestre, el sector acumuló una expansión de 10.9%.

Estos resultados reflejaron una mayor dinámica en el mercado de materiales vinculados a la construcción.

En tanto, el avance de obras públicas aumentó 1.2%, sostenido por una mayor inversión de gobiernos locales y regionales.

mientras que destacaron en este periodo las obras de edificios no residenciales y de infraestructura vial.

El BCR mencionó que el avance de obras públicas aumentó 1.2%, sostenido por una mayor inversión de gobiernos locales y regionales. Foto: Andina.
El BCR mencionó que el avance de obras públicas aumentó 1.2%, sostenido por una mayor inversión de gobiernos locales y regionales. Foto: Andina.

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