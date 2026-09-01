El sector construcción, en junio de 2026, registró un crecimiento de 9.0%, impulsado por una mayor ejecución de obras privadas y públicas, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

Durante el primer semestre, el sector acumuló una expansión de 10.9%. El consumo interno de cemento aumentó 12.5% en junio, debido principalmente al incremento de los despachos de Yura en el sur del país y de Pacasmayo en el norte.

Por otro lado, Unacem elevó sus despachos en 8.7%, debido a las mayores ventas de cemento tanto a granel como embolsado. Estos resultados reflejaron una mayor dinámica en el mercado de materiales vinculados a la construcción.

En tanto, el avance de obras públicas aumentó 1.2%, sostenido por una mayor inversión de gobiernos locales y regionales.

Este crecimiento fue parcialmente compensado por una menor inversión del Gobierno nacional, mientras que destacaron en este periodo las obras de edificios no residenciales y de infraestructura vial.