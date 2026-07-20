Las exportaciones peruanas se han multiplicado por 13 en el siglo XXI, según precisó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), quien sostuvo que este desempeño del comercio exterior evidencia la fortaleza de la economía y la estabilidad macroeconómica alcanzada.

Velarde recordó que en el 2000 Argentina exportaba cuatro veces más que el Perú y Colombia cerca de 80% más, pero que el año pasado el país exportó más que Argentina y más del doble que Colombia.

El presidente del BCR afirmó que este resultado es parte del crecimiento económico de las últimas décadas y señaló que, en lo que va de este siglo, el Perú es el país que más ha crecido en Sudamérica.

Asimismo, resaltó que el Perú ha tenido la inflación más baja de América Latina en el siglo XXI, incluyendo el periodo de inflación baja más prolongado de los últimos 50 años en el país.

Velarde indicó que los indicadores de corto plazo siguen siendo favorables para el país. La balanza comercial llegó a USD 40,000 millones en mayo y podría alcanzar LOS USD 50,000 millones. Además, mientras el IGV crece a tasas de dos dígitos, las importaciones de bienes de capital avanzan 27% y el empleo privado aumenta 5.1%.

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Sin embargo, advirtió que el fenómeno de El Niño ya está afectando la actividad económica, sobre todo en pesca y agricultura, y explicó que, aunque la economía creció 3.6% entre enero y abril, en mayo el crecimiento se redujo a 1.8% por la caída en los mencionados sectores.

“El panorama está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño y hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas, pero derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viviendo”, mencionó Velarde durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional.

Según el Reporte de Inflación de junio de 2026 del BCR, la economía peruana crecería 3.4% este año, por encima del 3.2% previsto anteriormente, impulsada por un mayor dinamismo de los sectores no primarios y del gasto privado.

El banco central explicó que esta revisión al alza se basa en una mejor perspectiva para la inversión privada, especialmente la no residencial, y en el fortalecimiento del consumo privado gracias al mercado laboral y a mejores términos de intercambio.