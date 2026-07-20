Exportaciones peruanas se han multiplicado por 13 en lo que va del siglo. (Foto: América Economía)
Exportaciones peruanas se han multiplicado por 13 en lo que va del siglo. (Foto: América Economía)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

quien sostuvo que este desempeño del comercio exterior evidencia la fortaleza de la economía y la estabilidad macroeconómica alcanzada.

Velarde recordó que en el 2000 Argentina exportaba cuatro veces más que el Perú y Colombia cerca de 80% más, pero que el año pasado el país exportó más que Argentina y más del doble que Colombia.

el Perú es el país que más ha crecido en Sudamérica.

LEA TAMBIÉN: Déficit fiscal: brecha entre lo que Perú gasta y recibe se acorta, pero aún fuera de meta

Asimismo,

Además, mientras el IGV crece a tasas de dos dígitos, las importaciones de bienes de capital avanzan 27% y el empleo privado aumenta 5.1%.

LEA TAMBIÉN: BCRP amplió el límite de inversión de las AFP en el exterior

Sin embargo, advirtió que el fenómeno de El Niño ya está afectando la actividad económica, sobre todo en pesca y agricultura, y explicó que, aunque la economía creció 3.6% entre enero y abril, en mayo el crecimiento se redujo a 1.8% por la caída en los mencionados sectores.

“El panorama está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño y hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas, pero derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viviendo”, mencionó Velarde durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional.

LEA TAMBIÉN: Exportaciones no tradicionales peruanas crecieron 3.4% en abril de 2026, según el BCRP

impulsada por un mayor dinamismo de los sectores no primarios y del gasto privado.

El banco central explicó que esta revisión al alza se basa en una mejor perspectiva para la inversión privada, especialmente la no residencial, y en el fortalecimiento del consumo privado gracias al mercado laboral y a mejores términos de intercambio.

El presidente del BCR, Julio Velarde, afirmó que este resultado es parte del crecimiento económico de las últimas décadas y que el Perú es el país que más ha crecido en Sudamérica. (Imagen: Andina)
El presidente del BCR, Julio Velarde, afirmó que este resultado es parte del crecimiento económico de las últimas décadas y que el Perú es el país que más ha crecido en Sudamérica. (Imagen: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

BCRP advierte riesgo de inflación más persistente, ¿qué harán los bancos?
Julio Velarde y la defensa de la institucionalidad
Construcción bordearía un crecimiento de 10% en este 2026, según Capeco

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.