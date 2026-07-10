La autoridad monetaria argumenta que una primera razón es que en junio la tasa mensual de inflación fue de 0.23%, mientras que la que no incluye alimentos y energía (inflación subyacente) fue 0.08%.

La evolución del mes pasado se explicó, sobre todo, por el aumento de los precios de algunos alimentos como el pescado, afectado por oleajes anómalos, precisa el banco central.

En el acumulado de los últimos 12 meses, la inflación total pasó de 3.9% en mayo a 4% en junio, en tanto que la inflación subyacente se elevó de 4.4% a 4.5%.

Dicho desvío respecto del rango meta (de entre 1% y 3%) responde principalmente al alza de los combustibles en marzo y abril.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada oportunidad. En el presente año no ha realizado ningún movimiento.

En términos interanuales, la inflación total pasó de 3.9% en mayo a 4% en junio. (Imagen: Andina)

Expectativas

El BCR proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación subyacente retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en su horizonte de proyección, conforme se disipen los choques de oferta.

Sin embargo, el instituto emisor reconoce el riesgo de que un fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación. Aunque los indicadores adelantados de actividad económica a junio siguen mostrando un buen desempeño.

Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico, explicó que el banco central está advirtiendo en su último comunicado sobre los riesgos inflacionarios latentes.

Falen recordó que, según los analistas, se sentirían los efectos del Fenómeno El Niño no solo en el presente año, sino también en el próximo.

“Eso (el riesgo de presiones inflacionarias) significa que existe una posibilidad de un alza de la tasa de interés (del BCRP), pero no en el corto plazo”, opinó el economista.

Tensiones geopolíticas en el Medio Oriente podrían tener efectos más persistentes sobre la inflación. Foto: EFE.

Efecto para los usuarios

“Creería que lo más probable es que las tasas (de interés) se mantengan en los niveles que las estamos viendo”, señaló Falen, añadiendo que la evidencia demuestra que un movimiento en la tasa de interés de referencia se refleja primero en los créditos corporativos y luego en aquellos dirigidos a las personas como los préstamos de consumo.

Cada entidad financiera, además, posee sus propias políticas de riesgo con la que evalúan a sus clientes, ya sean corporativos o personas, agregó.