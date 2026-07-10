La tasa de referencia del banco central es uno de los factores que explica el costo de los créditos. (Foto: Andina)
La tasa de referencia del banco central es uno de los factores que explica el costo de los créditos. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en julio, por décimo mes consecutivo, ¿a qué responde esa medida?

TE PUEDE INTERESAR

Crédito vehicular: los 4 bancos y cajas donde financiar compra de auto es más barato
SBS busca frenar sobreendeudamiento de clientes de cooperativas, ¿qué exigirán a socios?
Banca soltará S/ 14,000 millones a comercios por Fiestas Patrias, ¿cuál es la gran amenaza?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.