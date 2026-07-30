El Consejo de Ministros analizó, en su primera sesión, una versión inicial del proyecto de ley que solicita delegación de facultades al Congreso: dentro de sus lineamientos, figuraba la reducción de feriados laborales a fin de “racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

Según el ministro de Trabajo, Juan Sheput, el documento en cuestión es un “borrador de discusión”, dado que se debe “conversar con las personas involucradas”.

“No se van a aumentar ni disminuir los feriados porque tenemos que hacer primero una evaluación de impacto“, dijo a RPP.

Sheput precisó que dicho documento ha sido “comentado muy ligeramente”, y recalcó que “de ninguna manera hay un documento discutido”.

La presidenta Keiko Fujimori recién analizará técnicamente la propuesta, por lo que aún no hay una decisión sobre la eliminación de feriados.

Según el primer proyecto de ley por debatirse en la PCM, la reducción de feriados busca racionalizar su uso y fomentar la productividad. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

“No me atrevería a decir si luego del estudio se elimine; tendremos que evaluar el impacto y todavía falta data por recopilar. De inmediato hay una decisión política de mantener las cosas como están. Estamos por un proceso de asentamiento del Gobierno trabajando en datos empíricos” , añadió.

En tanto, a Canal N le aseguró que las alarmas sobre la reducción de feriados corresponden a “desinformación”. “Lo que ha dicho la presidenta: no se disminuyen los feriados ni tampoco se aumentan”, subrayó.

Sheput añadió que analizarán el impacto tanto en los hogares “que gastan más en los feriados porque estar en la casa significa estar en la calle” como en restaurantes y hoteles “que se favorecen cuando hay visitas”.

Tal como informó Gestión, a criterio del laboralista César Puntriano, la reducción de feriados requiere un estudio sobre su impacto en la productividad y el turismo.

“Un feriado, además, implica pagar el triple a un trabajador, pero no necesariamente significa que las ventas de los sectores que se beneficien se tripliquen”, apuntó.