Francesco Canchari, fundador y gerente general de Maras Gourmet, adelantó a Gestión que la empresa abrirá una filial en Alemania para atender el mercado europeo. La operación comenzará abasteciendo a una unidad regional de EDEKA, la mayor cadena de supermercados de Alemania, ubicada en el este del país, con la expectativa de ampliar posteriormente su presencia hacia ciudades como Berlín y Múnich.

“Alemania llegará a representar alrededor del 40% de las ventas de Maras Gourmet en Europa”, afirmó Canchari. “Ya iniciamos operaciones y contamos con stock de distintas presentaciones de sal de Maras, nos resta iniciar los primeros despachos hacia finales de agosto.”

En esa línea, la apertura de la filial forma parte de una estrategia más amplia para consolidar los proyectos internacionales que la empresa venía desarrollando en los últimos años. Maras Gourmet proyecta crecer hasta 25% este 2026, apoyada en la expansión de sus operaciones en Europa y Estados Unidos.

“Vamos a consolidar proyectos que hemos venido trabajando hace años”, sostuvo.

La sal de Maras y otros alimentos premium impulsan la expansión internacional de la empresa hacia Europa, Estados Unidos y nuevos mercados en Asia. (Foto: Maras Gourmet/composición)

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Nuevo negocio de cacao impulsa la expansión en Estados Unidos

Maras Gourmet iniciará el 13 de julio una nueva línea de negocio con el despacho de su primer contenedor de aproximadamente 12 toneladas de nibs de cacao convencional hacia UNFI (United Natural Foods Inc.), uno de los principales distribuidores de alimentos naturales, orgánicos y especializados de Estados Unidos.

“Nuestra idea es proveer el mejor cacao peruano y, más adelante, ampliar el portafolio de productos con este distribuidor”, explicó Canchari.

Este será el primero de cuatro contenedores previstos para atender la demanda inicial de UNFI. En una siguiente etapa, la marca peruana proyecta incorporar embarques de cacao y ampliar el portafolio de productos que comercializa a través de ese distribuidor.

Más allá de este proyecto, Maras Gourmet mantiene conversaciones con otros distribuidores de la costa este de Estados Unidos. Asimismo, negocia con dos potenciales clientes en Tailandia, un mercado que forma parte de su estrategia de expansión en Asia. No obstante, Canchari aclaró que esas iniciativas aún no se han concretado.

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Alimentos con origen ganan terreno en mercados premium

Ahora bien, el cambio en las preferencias de los consumidores se ha convertido en uno de los principales impulsores de la expansión internacional de Maras Gourmet.

Canchari sostuvo que, en mercados como Europa y Estados Unidos, el origen de los alimentos, su historia y la trazabilidad de toda la cadena productiva pesan cada vez más en la decisión de compra. En ese contexto, destacó que la sal de Maras cuenta con atributos altamente valorados en esos mercados, como su denominación de origen y la historia que la acompaña.

“La tendencia también favorece la demanda por otros productos de su portafolio, entre ellos cacao, café, azúcar orgánica y superfoods”, enumeró.

Maras Gourmet nació con la sal de Maras y hoy exporta también cacao, café, azúcar orgánica y superfoods a mercados internacionales. (Foto: Maras Gourmet)

Argentina fue uno de los primeros mercados donde Maras Gourmet desplegó esta estrategia. La empresa acompañó su ingreso con ferias en Buenos Aires y Córdoba, además de acciones de marketing digital, degustaciones e impulsación. Fue la cuarta marca peruana de alimentos en ingresar al mercado argentino tras el cambio de gobierno.

“No solamente se trata de poner los productos en una góndola, sino de acompañar ese ingreso con publicidad, degustaciones e impulsación”, concluyó.