Maras Gourmet abrirá una filial en Alemania para abastecer a una unidad regional de EDEKA. (Foto: Maras Gourmet/composición)
Maras Gourmet abrirá una filial en Alemania para abastecer a una unidad regional de EDEKA. (Foto: Maras Gourmet/composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Maras Gourmet prepara la mayor apuesta internacional de su historia. La marca peruana busca fortalecer su presencia en mercados estratégicos con una nueva etapa de expansión que combinará Europa y Estados Unidos. ¿Qué proyectos impulsarán ese crecimiento?

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