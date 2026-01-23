Luis Felipe Cava, CEO de la firma, comentó que, en lo que va de la temporada de verano, vienen registrando un incremento en ventas del 30%. En ese sentido, esperan mantener esa tendencia durante el año y cerrar con un crecimiento del 25% a nivel nacional.

Asimismo, mencionó que actualmente cuentan con cerca de 440 puntos de venta en el país, en donde el 65% se encuentra en Lima.

“Hemos cubierto casi toda la costa. Nuestro primer punto es el aeropuerto de Tumbes y nuestro último punto es el aeropuerto de Tacna. Entonces, prácticamente estamos en todos los aeropuertos de la costa, solo nos falta el de Lima y Arequipa por un tema de espacio. Las provincias más fuertes (fuera de Lima) son Trujillo, Tumbes y Arequipa”, dijo.

Plano internacional: mercados en la mira

Cava señaló que en Ecuador, en donde están desde el 2022, ya cuentan con 70 puntos de venta hasta el momento.

Respecto a su expansión internacional, el ejecutivo contó que a finales del 2024 recibieron propuestas de una cadena de supermercados que tienen base en Chile para poder ingresar sus productos a ese mercado.

“Pudimos cerrar algunas reuniones con unos supermercados que tienen base en Chile. En estos momentos hay un proyecto que incluye vender nuestros productos en Chile y luego en otros países. Si bien el plan inicial es Chile, la idea es expandirnos hacia Centroamérica y Norteamérica”, destacó.

El CEO explicó que en estos momentos el arribo al país chileno se encuentra en fase documentaria (certificaciones, permisos y homologaciones), pero se espera que para mitad de año se logre el ingreso a este nuevo mercado.

“Perú tiene un consumo per cápita anual de helados de 1.8 litros, mientras que el de Chile es de casi 11 litros, por lo cual resulta un mercado bastante atractivo para la firma. Esperamos superar los trámites y llegar para mediados del 2026 a Chile”, indicó Cava.

Por otro lado, mencionó que la marca tuvo un acercamiento con Colombia, pero debido a su contexto sociopolítico, la negociación se quedó en stand by. Sin embargo, no descartan retomar los planes de ingresar a este país.

Lanzamientos de Paletas Factory

Luis Felipe Cava señaló que para este año se ha buscado establecer alianzas con marcas especializadas en productos funcionales. Contó que se vienen desarrollando helados y paletas con 20 g de proteína, con un valor agregado para un nicho que viene creciendo aceleradamente. Con ello, se busca ofrecer una propuesta para un público que consume alimentos saludables y tiene especial interés a su dieta diaria.

“Para este año estamos ampliando nuestro portafolio con helados y paletas proteicas. Estos lanzamientos ya se deben venir, en máximo dos semanas ya deberían estar en el mercado”, refirió.

Por otro lado, el CEO comentó que el año pasado se cerraron unas licencias con los clubes de fútbol Alianza Lima y Universitario con el fin de sacar helados con el branding de cada equipo. Si bien estos productos ya se distribuían de forma online, este año ingresarían al canal retail.

“Si bien estos productos ya se encontraban a la venta en plataformas online, lo que hemos hecho es llevarlos al canal retail. Entonces, este año estarían disponibles en tiendas físicas y no solamente online”, añadió.

Estrategia comercial

Cava precisó que este año la empresa está enfocada principalmente en consolidar su negocio en el mercado peruano, de la mano con nuevos lanzamientos y alianzas estratégicas; y seguir apostando por otros mercados internacionales y expandirse como marca.

“La idea es tener mercados complementarios. Sabemos que en Perú la estacionalidad es fuerte, por lo que cuando aquí sea temporada baja, se pueda compensar con las ventas en otros mercados en dónde quizás el clima no afecte tanto al negocio”, mencionó.

Dicho esto, el ejecutivo refirió que la expectativa para este 2026 es lograr un crecimiento de 25% en el plano local y 50% si se habla a nivel internacional. La firma también mencionó que para este año tienen pensado invertir US$ 180,000.

“Lo que estaría haciendo falta es una fuerte inyección de capital que nos permita agilizar algunos procesos y desarrollar nuestros proyectos con la velocidad que quisiéramos tener”, concluyó.