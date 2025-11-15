Únete a nuestro canal
La tradicional empresa Panificadora San José, reconocida por liderar el mercado del turrón en el Perú, proyecta que en 2025 crecerá un 12% en comparación con el año anterior. Solo en octubre, mes central de la campaña, debió alcanzar ventas por más de S/4 millones. Si bien las cifras son positivas, la marca quiere arriesgar y se prepara para incursionar al negocio de los helados y producir nuevos formatos. ¿Qué otras novedades tienen bajo la manga?

