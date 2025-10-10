El 70% de las ventas de Saboratti en Lima se realiza a través de distribuidores mayoristas con bodegas propias. (Foto: Saboratti)
El 70% de las ventas de Saboratti en Lima se realiza a través de distribuidores mayoristas con bodegas propias. (Foto: Saboratti)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edy Quiñones
mailEdy Quiñones

El mercado de helados en el Perú atraviesa una etapa de crecimiento dinámico. Entre 2025 y 2030 se proyecta una expansión sostenida con un ritmo anual superior al 6%, impulsada por la innovación en productos, la preferencia por sabores locales y las mejoras en la cadena logística, de acuerdo con el portal de investigación de mercados StrategyHelix. En ese contexto, Saboratti, empresa familiar en la industria de heladería, describe sus estrategias para robustecer su presencia nacional, optimizar logística, diversificar ‘sabores peruanos’ y competir con marcas ya establecidas como Vane Vane y Artika.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.