Stefano Ambrosini, CEO y cofundador del Grupo Mast, destacó que el holding peruano, propietario de las marcas de helados FREH y Galo, cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento de triple dígito, superando los ingresos obtenidos en 2024.

“El mercado de helados ha venido creciendo año tras año, y la mayoría de los competidores están enfocados en el consumo masivo. Por eso, decidimos apostar por heladerías físicas, un segmento más fragmentado. La tendencia actual muestra que las personas son cada vez más conscientes del bienestar y de lo que ingieren. En ese contexto, lo artesanal gana más peso en la mentalidad del consumidor peruano, lo que permitió que FREH encontrará un espacio para expandirse de manera rápida”, destacó a Gestión.

Actualmente, la firma tiene siete locales en Lima, la mayoría ubicados en centros comerciales como Boulevard de Asia y Jockey Plaza. No obstante, ya se encuentran preparando dos nuevas aperturas, con las que proyectan cerrar el 2025 con un total de nueve tiendas.

“Esperamos inaugurar nuestro octavo local antes de la quincena de octubre en Chacarilla (Surco), que será una tienda a puerta de calle. El noveno abrirá en la primera semana de diciembre en el Centro de Lima, como parte de un proyecto de revalorización de una zona icónica. Allí también estará presente la marca El Pan de la Chola. Ambas aperturas ya están confirmadas y actualmente en construcción, por lo que estarán operativas este año”, adelantó.

En octubre inauguraron su séptimo local en Plaza San Miguel. Dicho local de módulo es un concepto más To Go. (Foto: FREH)

FREH sostiene a Grupo Mast y Galo gana terreno saludable

La marca FREH, con la que iniciaron operaciones en 2021, continúa siendo la principal fuente de ingresos del grupo. No obstante, desde el lanzamiento de Galo en 2023, una línea de helados sin azúcar, veganos y con enfoque saludable, el grupo ha logrado captar a un segmento nicho conformado por consumidores que consumen alimentos alternativos.

“Galo es la marca hermana de FREH y hoy está presente en todas nuestras tiendas, aunque en delivery tiene sus propios canales, a través del aplicativo. Creemos que aún es un mercado de nicho para abrir locales propios, pero a mediano plazo no lo descartamos. Cuando demos el salto al canal moderno, Galo podrá independizarse y entrar en locales especializados en productos saludables, como La Sanahoria, Flora & Fauna, entre otros”, señaló el ejecutivo.

Y es que el enfoque de crecimiento del holding se centra en tiendas propias, dejando fuera, al menos por ahora, canales como supermercados o tiendas de conveniencia.

“Tanto el formato de puerta a calle como el de centros comerciales funcionan bien, siempre que la ubicación sea excepcional. La regla es clara: a mayor exposición y flujo, mayor venta. El helado es un producto de impulso, por lo que estar en lugares con alto tránsito resulta clave. Estamos entusiasmados con la idea de ingresar al canal moderno, aunque aún no tenemos una fecha definida; no descartamos hacerlo en el mediano plazo”, indicó.

Grupo Mast abrirá siete tiendas y nueva marca en 2026

De cara al 2026, el plan es aún más ambicioso: abrir siete nuevas tiendas en Lima, con lo que alcanzarán un total de 16 locales. Esta expansión incluirá además el lanzamiento del primer piloto de una nueva marca, que contará con su propia tienda física.

“Será un concepto de helado soft serve (helado suave), con el que buscamos ofrecer un producto innovador y de alta calidad. Mantendrá su esencia artesanal; la diferencia estará únicamente en el proceso final, lo que dará como resultado una textura ligeramente distinta, pero con la misma calidad”, señaló.

El Grupo Mast también explora colaboraciones estratégicas para innovar en sabores, una tendencia creciente en el sector. “Este año lanzamos una colaboración con Sienna Bakery, que aunque ya no está vigente, nos permitió encontrar una sinergia interesante. Creamos una edición limitada con su icónica galleta de chocolate chip, la cual fue un éxito y reforza nuestra apuesta por la innovación en FREH. Estamos abiertos a futuras colaboraciones, siempre que mantengan coherencia con la identidad de nuestra marca”, señaló.

DATOS.

Helados artesanales. Los helados FREH se distinguen por sus sabores originales, con creaciones propias de la marca como el Cookies & Cream con manjar de lúcuma o el chocolate belga con sal de Maras y pecanas acarameladas. Actualmente, tiene un portafolio de más de 15 sabores.

Los helados FREH se distinguen por sus sabores originales, con creaciones propias de la marca como el Cookies & Cream con manjar de lúcuma o el chocolate belga con sal de Maras y pecanas acarameladas. Actualmente, tiene un portafolio de más de 15 sabores. Aperturas. Este año la marca a abierto en lugares estratégicos como Real Plaza Salaverry, Libertadores en San Isidro (tienda puerta a calle) y Plaza San Miguel.