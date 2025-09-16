Este año la marca a abierto en lugares estratégicos como Real Plaza Salaverry, Libertadores en San Isidro (tienda puerta a calle) y Plaza San Miguel. (Foto: FREH)
El negocio de los helados artesanales en el Perú atraviesa una etapa de fuerte dinamismo y una de las compañías que viene capitalizando este crecimiento es Grupo Mast. Con un portafolio que combina innovación, tendencia saludable y una estrategia centrada en locales propios, el holding peruano ha logrado consolidar a FREH como su principal marca y, al mismo tiempo, abrir camino a nuevas propuestas como Galo. Sus planes de expansión no solo abarcan el mercado limeño, sino también la exploración de conceptos innovadores que buscan marcar diferencia en un sector cada vez más competitivo.

